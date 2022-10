Tổ chức hợp tác kinh tế liên Triều yêu cầu Chính phủ bồi thường toàn bộ tiền đầu tư

Photo : YONHAP News

Các tổ chức hợp tác kinh tế liên Triều, trong đó có Hiệp hiệp hội đầu tư thương mại bán đảo Hàn Quốc, ngày 18/10 đã tổ chức buổi họp báo chung trước trụ sở Bộ Thống nhất ở quận Jongno (Seoul).Các tổ chức này nhấn mạnh nhiều người dân vô tội đã bị thiệt hại về tài sản hoặc mất phương hướng do quyết định đóng cửa tuyến du lịch tới núi Geumgang và khu công nghiệp liên Triều Gaesung của Chính phủ. Do đó, Chính phủ đương nhiên phải có trách nhiệm bồi thường cho doanh nghiệp. Các tổ chức hợp tác kinh tế liên Triều khẩn thiết đề nghị Chính phủ bồi thường thiệt hại.Đồng thời, Quốc hội cũng cần lập ra Luật về bồi thường thiệt hại hợp tác kinh tế liên Triều để đền bù toàn bộ khoản đầu tư của doanh nghiệp, xóa toàn bộ nợ gốc và lãi các khoản vay của doanh nghiệp dưới thời Chính phủ tiền nhiệm.Trong thời gian qua, mặc dù các doanh nghiệp này đã được Chính phủ hỗ trợ tương đối lớn, nhưng họ cho rằng số tiền đó là chưa đủ.Tuyến du lịch tới núi Geumgang bị đóng cửa sau khi xảy ra vụ một khách du lịch miền Nam bị binh lính miền Bắc bắn chết vào tháng 7/2008. Hiện tại, chính quyền miền Bắc đang tiến hành phá dỡ các hạ tầng do doanh nghiệp miền Nam xây dựng tại khu du lịch này. Trong khi đó, khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã bị dừng hoạt động vào ngày 10/2/2016 sau vụ miền Bắc thử hạt nhân lần thứ 4 và liên tiếp phóng tên lửa tầm xa.