Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 19/10 đưa tin Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas trong bài diễn thuyết tại Hội nghị cấp cao Tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore vào ngày 18/10 đã phát biểu rằng trong vòng hai năm qua, Bắc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 1 tỷ USD tiền điện tử và đồng tiền mạnh (hard currency) trên không gian mạng để sử dụng vào các chương trình sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.Ông Mayorkas nhấn mạnh hành vi đánh cắp trên không gian mạng nhắm vào cơ quan các nước này của miền Bắc lại hầu như không hề bị xử phạt.Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ nói thêm thủ thuật của tội phạm mạng thuộc các quốc gia thù địch như Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc và trên toàn thế giới đang ngày càng trở nên tinh vi hơn, gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, đe dọa tới kinh tế và an ninh các nước.Ông này cũng nhắc tới các vụ tấn công mạng sử dụng mã độc tống tiền (ransomware) đang có chiều hướng gia tăng. Theo báo cáo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), chỉ riêng trong năm ngoái, đã có hơn 2.500 vụ tấn công liên quan đến mã độc tống tiền nhắm vào Mỹ.Bộ trưởng Mayorkas cho biết Chính phủ Tổng thống Joe Biden đang xây dựng cơ chế phối hợp với các nước, như Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc, để đối phó với các vụ tống tiền mạng sử dụng ransomware.Trước đó, công ty phân tích về tiền ảo Chainalysis ước tính 60% các vụ đánh cắp tiền ảo trên không gian mạng xảy ra trong năm nay là hành vi của tin tặc có dính líu tới Bắc Triều Tiên.Tháng 7 năm nay, Phó Cố vấn an ninh quốc gia về không gian mạng và công nghệ mới nổi Anne Neuberger đã chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đã huy động được tối đa một phần ba nguồn tài chính cần thiết cho các chương trình tên lửa thông qua hoạt động trên không gian mạng.