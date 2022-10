Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ diễn ra tại Washington

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 20/10 cho biết Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Seung-kyum và người đồng cấp Mỹ Mark Milley ngày 19/10 (giờ địa phương) đã cùng tổ chức Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ (MCM) lần thứ 47 được tổ chức tại Lầu Năm Góc, thủ đô Washington.Đây là hội nghị MCM được tổ chức trực tiếp đầu tiên kể từ sau khi ông Kim nhậm chức vào tháng 7 năm nay.Phía Hàn Quốc còn có Trưởng ban Hoạch định chiến lược Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Lee Young-su, phía Mỹ có Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương John Aquilino tham dự.Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân hai nước tái khẳng định về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc và kiên quyết. Quan chức hai bên đã được nghe báo cáo về đánh giá môi trường an ninh khu vực và bán đảo Hàn Quốc; thảo luận phương án đối phó với các hành động khiêu khích triền miên như đe dọa hạt nhân và phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên thời gian qua, cũng như các hành động khác gây bất ổn khu vực.Chủ tịch Milley tái khẳng định về cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Hàn Quốc phòng thủ, bao gồm cả việc cung cấp năng lực răn đe liên tục.Quan chức hai nước cũng được báo cáo về việc triển khai cuộc tập trận chung liên quân "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) vào tháng 8 vừa qua, nhận xét quá trình đánh giá năng lực tác chiến toàn diện của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai đã được thực hiện một cách thành công, đạt được tiến triển lớn cho quá trình chuyển giao quyền tác chiến có điều kiện.Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực vì phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, cũng như hợp tác an ninh, quốc phòng nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ được tổ chức thường niên từ năm 1978 luân phiên tại Seoul và Washington, trong đó trao đổi về các vấn đề quân sự trong quan hệ đồng minh song phương, đưa ra chỉ thị chiến lược và hướng dẫn tác chiến phòng thủ cho Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ.