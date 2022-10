Mỹ hỗ trợ 2,8 tỷ USD cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất nguyên liệu pin trong nước

Photo : YONHAP News

Chính phủ Mỹ vừa công bố kế hoạch đầu tư 2,8 tỷ USD để mở rộng sản xuất nguyên liệu pin cho ô tô điện trong nước, phối hợp với các đồng minh thiết lập chuỗi cung ứng ổn định các khoáng sản quan trọng.Nhà Trắng ngày 19/10 (giờ địa phương) cho biết Bộ Năng lượng nước này sẽ chi trả lần một số tiền 2,8 tỷ USD viện trợ cho 20 doanh nghiệp sản xuất pin tại 12 tiểu bang căn cứ theo Luật cơ sở hạ tầng.Nếu bao gồm cả khoản đầu tư của 20 doanh nghiệp này và khoản trợ cấp từ Chính phủ liên bang, thì sẽ có tổng cộng 9 tỷ USD được đầu tư vào phát triển, sản xuất nguyên liệu pin ô tô điện, như lithium, than chì, nikel, chất điện ly, silicon dioxide.Nhà Trắng cho biết khoản đầu tư này đủ để sản xuất lithium cung cấp cho hơn 2 triệu ô tô điện/năm; thiết lập hạ tầng sản xuất than chì, nikel quy mô tương đối trong nước.Cùng với đó, Tổng thống Joe Biden cũng đã công bố sáng kiến về nguyên liệu pin sản xuất tại Mỹ, một nỗ lực liên ngành nhằm đảm bảo ổn định các khoáng sản quan trọng. Trong đó, Nhà Trắng đề ra kế hoạch đẩy mạnh chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng và an ninh năng lượng bằng cách bắt tay với các đối tác quốc tế thông qua sáng kiến "Đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu" (PGII).Sáng kiến PGII được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tháng 6 vừa qua, với nội dung đầu tư 600 tỷ USD cho tới năm 2027 để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các nước đang phát triển. Sáng kiến này được phân tích là nhằm đối phó với chính sách "Vành đai và con đường (Nhất đới nhất lộ)" của Trung Quốc.