Nhà sáng lập tiền điện tử Luna chạy trốn sang nước thứ ba

Photo : YONHAP News

Đã hơn 5 tháng kể từ sau khi Viện Kiểm sát Hàn Quốc bắt tay vào điều tra vụ sập tiền điện tử Terra, Luna từ ngày 8/5 năm nay. Tuy nhiên, nhân vật chủ chốt trong vụ án là Giám đốc điều hành công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh là Do Kwon), hiện vẫn chưa rõ tung tích.Trước khi Viện Kiểm sát chính thức điều tra, ông Kwon đã xuất cảnh tới Singapore, nơi đặt trụ sở của công ty Terraform Labs.Vào tháng trước, ông này bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ban lệnh truy nã đỏ. Ngày 7/9, ông Kwon được phát hiện đã rời Singapore, tới sân bay Dubai, nhưng lại không có dữ liệu nhập cảnh của ông này ở Dubai. Có nghĩa ông Kwon chỉ quá cảnh ở Dubai để tới một quốc gia thứ ba. Viện Kiểm sát nhận định ông này đã chọn điểm đến là sân bay Dubai, một sân bay lớn, hòng làm hỗn loạn quá trình truy dấu của cơ quan chức năng.Trong một bài phỏng vấn với với kênh "Unchained" trên Apple Podcastscông bố ngày 18/10, ông Kwon cho biết không thể tiết lộ tung tích vì sự an toàn của bản thân.Viện Kiểm sát đã quyết định đình chỉ thời hạn truy tố do nhận thấy ông này sẽ còn tiếp tục lẩn trốn tại nước ngoài trong thời gian dài, căn cứ theo Luật tố tụng hình sự. Viện Kiểm sát đang đề nghị Cơ quan Cảnh sát phối hợp, mở rộng mạng lưới ở các nước để truy tìm hành tung của ông Kwon.Hộ chiếu của ông Kwon sẽ bị mất hiệu lực từ ngày 2/11 tới. Việc 5 nhân vật chủ chốt bị ban lệnh bắt giữ trong vụ án đều đang lẩn trốn tại nước ngoài dự kiến sẽ gây trở ngại lớn tới quá trình điều tra.