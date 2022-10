Tổng thống lấy làm tiếc về tai nạn lao động gây chết người ở nhà máy bánh mỳ SPL

Photo : YONHAP News

Vào ngày 15/10 vừa qua, một người lao động trẻ ngoài 20 tuổi bị phát hiện đã tử vong do bị kẹp vào máy trộn nước sốt tại nhà máy bánh mỳ SPL, công ty thành viên của tập đoàn SPC, ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.Nguyên nhân tai nạn được xác định là do khu vực máy trộn nước sốt khi đó không có nắp đậy hay thiết bị an toàn để người lao động không đi vào khu vực máy móc.Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc nhận định hệ thống quản lý an toàn của nhà máy có vấn đề, cáo buộc Tổng giám đốc SPL vi phạm Luật an toàn y tế lao động và Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng.Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra giám đốc nhà máy trên với cáo buộc bất cẩn trong việc gây chết người. Trước đó một ngày, Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong chính xác.Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng lấy làm tiếc về tai nạn lần này, đồng thời đặt vấn đề về việc nhà máy trên đã hoạt động sản xuất trở lại chỉ một ngày sau vụ tai nạn.Nhiều người dân đang tập trung biểu tình kêu gọi tẩy chay tại trụ sở tập đoàn SPC và các cửa hàng bánh mỳ Paris Baguette gần đó.