Hàn Quốc nêu vấn đề nhân quyền phụ nữ tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook ngày 20/10 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại hội nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế tới những khó khăn mà phụ nữ tị nạn Bắc Triều Tiên đang gặp phải.Đại sứ Hwang cho biết trong số hơn 34.000 người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc kể từ những năm 1990, có 72 % là phụ nữ. Tất cả họ đã phải vượt qua nhiều cực khổ như bị bắt giam, buôn người, tra tấn mới có thể tới được Hàn Quốc. Đại sứ nhấn mạnh nguyên tắc cấm cưỡng chế trục xuất người tị nạn sang các quốc gia láng giềng phải được áp dụng một cách tương tự với người tị nạn miền Bắc. Đây là lần đầu tiên vấn đề nhân quyền của phụ nữ Bắc Triều Tiên được nêu ra tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trước đó, tại cuộc họp Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra vào sáng cùng ngày, Đại sứ Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng tình hình nhân quyền và chủ nghĩa nhân đạo tại Bắc Triều Tiên đang trở nên tồi tệ hơn sau khi miền Bắc siết chặt phòng dịch COVID-19.Trong cuối năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã lập ra Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động, nhằm ngăn chặn sự du nhập văn hóa Hàn Quốc, xử tử hình với hành vi phát tán các video của Hàn Quốc, chỉ cần xem video cũng có thể bị phạt tù tối đa 15 năm. Nước này còn ra lệnh nổ súng vào những người dân vượt biên với lý do phòng dịch.Ông Hwang cũng nhắc đến báo cáo của Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), cho rằng phải đưa vấn nạn nhân quyền tại miền Bắc ra Tòa án hình sự quốc tế (ICC). Đại sứ Hàn Quốc kêu gọi sự quan tâm tích cực của cộng đồng quốc tế đối với tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.Đại sứ Hwang cũng yêu cầu cơ quan chức năng Bắc Triều Tiên cung cấp mọi thông tin liên quan tới vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc bị quân đội biển miền Bắc bắn chết trên biển Tây vào năm 2020.