Giá sản xuất Hàn Quốc tháng 9 tăng 0,2%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/10 công bố chỉ số giá sản xuất tháng 9 đạt 120,16 điểm, tăng 0,2% so với tháng trước.Trong đó, giá điện, nước, gas và xử lý rác thải tăng 2,5% do gas công nghiệp tăng giá trong tháng 9. Giá các mặt hàng nông lâm, thủy sản tăng 0,1%. Giá các mặt hàng chăn nuôi giảm do nhu cầu giảm sau dịp Tết Trung thu, nhưng giá các mặt hàng nông sản lại tăng do sản lượng kém vì thời tiết xấu, như giá cải thảo tăng 76,8%, giá củ cải tăng 33,5%.Giá các mặt hàng công nghiệp cũng tăng 0,1% so với tháng trước. Giá than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm 1,6% do giá dầu quốc tế giảm, nhưng giá các mặt hàng kim loại cơ bản lại tăng 1% do sản xuất gặp trở ngại vì bão và tỷ giá tăng.Lĩnh vực dịch vụ giảm 0,1% so với tháng trước, trong đó giá dịch vụ vận tải giảm 0,9%, dịch vụ bảo hiểm, tài chính giảm 1,3%.Chỉ số giá cung cấp trong nước, đo lường sự biến động của giá cả bao gồm cả các mặt hàng nhập khẩu, tăng 1% do cả giá nguyên vật liệu, hàng hóa trung gian và hàng hóa cuối cùng đều tăng.