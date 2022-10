Chủ tịch tập đoàn SPC xin lỗi về tai nạn lao động gây chết người ở nhà máy bánh mỳ

Photo : YONHAP News

Chủ tịch tập đoàn SPC Huh Young-in sáng ngày 21/10 đã tổ chức buổi họp báo, chia buồn và xin lỗi gia quyến của người lao động trẻ bị tử vong do tai nạn lao động tại nhà máy bánh mỳ SPL, công ty thành viên của tập đoàn, xảy ra vào ngày 15/10. Ông Huh cũng cúi đầu xin lỗi người dân vì vụ việc lần này. Lãnh đạo tập đoàn này thừa nhận trách nhiệm nặng nề về vụ tai nạn lao động, đón nhận mọi sự khiển trách nghiêm khắc từ người dân.Ông Huh cũng xin lỗi về việc nhà xưởng nơi xảy ra tai nạn lại tiếp tục sản xuất chỉ một ngày sau sự cố, nhấn mạnh đây là điều không thể chấp nhận, tất cả là do sự thiếu sót của bản thân mình đã không truyền đạt đúng về đâu mới là giá trị quan trọng hơn tới cán bộ nhân viên công ty.Ông Huh cam kết sẽ rà soát lại chặt chẽ toàn bộ hệ thống quản lý an toàn của tập đoàn, không để xảy ra sự cố tương tự, tăng cường hơn nữa hệ thống kinh doanh an toàn.Lãnh đạo tập đoàn SPC cam kết sẽ mời các cơ quan chuyên môn bên ngoài để tiến hành đánh giá về an toàn tại tất cả nhà máy của tập đoàn, lập và thực hiện đối sách cải tiến quản lý an toàn tổng hợp.Ngoài ra, tập đoàn sẽ lập ra Ủy ban kinh doanh an toàn gồm các nhân sự chuyên môn bên ngoài và người lao động công ty, tăng cường chức năng quản lý, giám sát an toàn.Vào ngày 15/10 vừa qua, một người lao động trẻ ngoài 20 tuổi bị phát hiện đã tử vong do bị kẹp vào máy trộn nước sốt tại nhà máy bánh mỳ SPL ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do khu vực máy trộn nước sốt khi đó không có nắp đậy hay thiết bị an toàn để người lao động không đi vào khu vực máy móc.