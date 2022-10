Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp tại Washington

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Seung-kyum đã nhóm họp với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản Yamazaki Koji tại thủ đô Washington vào ngày 20/10 (giờ địa phương).Quan chức quân đội ba nước nhất trí tiếp tục thảo luận về các thách thức an ninh khu vực, bao gồm các hoạt động tên lửa và chương trình phát triển hạt nhân gây bất ổn gần đây của Bắc Triều Tiên; nỗ lực để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Chủ tịch Mark Milley tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ trong việc phòng thủ cho Hàn Quốc và Nhật Bản.Quan chức ba bên cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của phối hợp song phương cũng như cả ba bên, hợp tác an ninh đa phương một cách hiệu quả, nhằm tăng cường an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực.