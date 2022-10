Một máy bay của Korean Air trượt khỏi đường băng do thời tiết xấu tại sân bay Cebu, Philippines

Photo : YONHAP News

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 23/11 (giờ địa phương), chiếc máy bay mang số hiệu KE631 của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air xuất phát từ sân bay Incheon tới sân bay Cebu của Phillippines đã bị chệch khỏi đường bay, hạ cánh khẩn cấp.Trước đó, chiếc máy bay này đã thử hạ cánh hai lần trong điều kiện thời tiết xấu, nhưng lại phải bay ngược lên trên.Sau khi thông báo về việc hạ cánh khẩn cấp cho các hành khách, cơ trưởng đã thử cho máy bay hạ cánh tiếp lần nữa. Tuy nhiên, do mưa lớn nên máy bay đã bị trượt hẳn khỏi đường băng, sau đó dừng tại bãi cỏ phía trước hàng rào sắt của sân bay. Bánh trước bị gãy, phần dưới mũi máy bay bị hư hỏng nặng.Đó là máy bay thuộc dòng Airbus A330, chở 173 người trong đó có 162 hành khách và 11 phi hành đoàn, phần lớn chỉ bị thương nhẹ. Vì máy bay bị hư hỏng, các hành khách đã thoát ra ngoài thông qua máng trượt thoát hiểm.Sân bay Cebu chỉ có một đường băng duy nhất. Ngay sau sự cố, sân bay Cebu đã cho đóng cửa đường băng do chiếc máy bay của Korean Air vẫn còn ở hiện trường. Chuyến bay tới Cebu của hãng hàng không Jin Air cũng phải đổi sang hạ cánh tại sân bay Manila.Về vụ tai nạn trên, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc đã lập ra Ban khắc phục sự cố, đang tiến hành nắm bắt tình hình thiệt hại chính xác. Dự kiến các điều tra viên từ Ủy ban điều tra sự cố hàng không, đường sắt và giám sát viên an toàn bay thuộc Bộ Địa chính và giao thông sẽ tiến hành tham gia công tác điều tra hiện trường vụ tai nạn.Hãng hàng không Korean Air cam kết sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác, đồng thời cử máy bay thay thế để chở các hành khách vốn dự kiến lên chiếc máy bay nói trên về nước.Giám đốc điều hành Korean Air Woo Kee-Hong đã gửi lời xin lỗi các hành khách và gia đình họ vì sự cố lần này, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan Chính phủ, nỗ lực hết sức để khắc phục tình hình hiện nay.