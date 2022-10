Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia Hàn Quốc Chung Ki-seok trong buổi họp báo thường kỳ ngày 24/10 cho rằng chưa nên bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà, bởi vẫn chưa rõ làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 7 sẽ có quy mô ra sao, và mức độ lây lan dịch cúm mùa như thế nào.Ông Chung nhấn mạnh trẻ em từ 0 đến dưới 3 tuổi chưa từng mắc COVID-19, cúm mùa, virus gây viêm phổi cho người hay virus hợp bào hô hấp RSV. Do vậy, nếu bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà thì sẽ khiến trẻ nhỏ có nguy cơ cao bị phơi nhiễm với các loại virus này.Ông Chung cũng cho rằng dù dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà, thì vẫn chưa thể bỏ khẩu trang tại các cơ sở y tế, hay phương tiện giao thông công cộng trong một khoảng thời gian kể cả sau khi tuyên bố hết dịch.Tuy nhiên, Chủ tịch Chung cũng cho biết có thể bỏ quy định đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế hoặc phương tiện giao thông công cộng nếu có căn cứ khoa học cho thấy việc bỏ khẩu trang vẫn an toàn, có thể là sau ba tháng nữa.Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 24/10, Hàn Quốc ghi nhận 14.302 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với thứ Hai tuần trước, vẫn giữ xu hướng tăng trong hai tuần liên tiếp.