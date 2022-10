Thêm một tai nạn lao động ở nhà máy bánh mì liên quan tới tập đoàn SPC

Photo : YONHAP News

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 23/10, tại nhà máy bánh mì "Shany" (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) thuộc tập đoàn SPC xảy ra một vụ tai nạn lao động, khiến một công nhân ngoài 40 tuổi bị mất một đốt ngón tay cái.Khi đó, người công nhân này đang làm thao tác kiểm tra bánh mì có tự động được chuyển từ máy vào hộp hay không, nhưng phát hiện sản phẩm lỗi nên định lấy bánh mì ra, nhưng bị kẹp ngón tay vào giữa hộp nhựa và máy. Một đồng nghiệp bên cạnh đã ngay lập tức cho dừng máy, nhưng không thể ngăn tai nạn xảy ra.Vào ngày 15/10 vừa qua, một người lao động trẻ ngoài 20 tuổi bị phát hiện đã tử vong do bị kẹp vào máy trộn nước sốt tại nhà máy bánh mì SPL, công ty thành viên của tập đoàn SPC, ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Chỉ sau 8 ngày, lại xảy ra một vụ tai nạn lao động khác thuộc công ty thành viên của tập đoàn này.Cảnh sát bước đầu xác định rằng không có lỗi máy móc. Dây chuyền sản xuất cũng đã tuân thủ quy định ba người làm việc một ca. Tuy nhiên, cần phải xem xét thêm quá trình đào tạo an toàn có được công ty thực hiện đúng hay không, và phía công ty có yêu cầu người lao động làm việc quá sức hay không.Hiện tại, công nhân nói trên đã được phẫu thuật nối ngón tay mất hơn ba tiếng, và đang được điều trị tại bệnh viện.Tập đoàn SPC đã ra lệnh dừng hoạt động của dây chuyền sản xuất để xảy ra tai nạn lao động, tiến hành công tác kiểm tra an toàn. Tuy nhiên, tai nạn lần này xảy ra chỉ hai ngày sau khi Chủ tịch tập đoàn đứng ra cam kết quản lý chặt chẽ an toàn, khiến dư luận cho rằng tập đoàn này cần phải cải thiện vượt bậc hơn môi trường làm việc.Trước lo ngại của người dân về rủi ro tái diễn tai nạn lao động, Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 23/10 công bố sẽ tiến hành giám sát đặc biệt về an toàn lao động với tập đoàn SPC. Ngoài ra, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra an toàn đối với 135.000 nhà máy khác có máy móc nguy hiểm như máy trộn thực phẩm, trong vòng 6 tuần từ ngày 24/10 tới ngày 2/12.