Thành phố Seoul công bố dự án trục đường xanh từ Gwanghwamun tới sông Hàn

Photo : YONHAP News

Thị trưởng thành phố Seoul Oh Se-hoon ngày 22/10 (giờ dịa phương) đã tới thăm đại lộ Champs-Elysees, thủ đô Paris Pháp. Tại đây, Thị trưởng đã công bố dự án "con đường biểu tượng quốc gia" dài 7 km từ quảng trường Gwanghwamun, biểu tượng cho văn hóa và lịch sử thủ đô, đi qua ga Seoul, Yongsan tới sông Hàn.Hiện tại, chính quyền thành phố Paris đang xúc tiến dự án cải tạo đại lộ Champs-Elysees thành một hành lang xanh giữa thủ đô, không gian xanh cho người dân thành phố, với tổng ngân sách khoảng 230 triệu USD. Trọng tâm của dự án này là giảm số làn xe hiện tại, từ 8 làn xuống 4 làn, để tạo không gian xanh thư thái cho người đi bộ. Đại lộ này hiện có lưu lượng xe lên tới hơn 60.000 xe/ngày.Thị trưởng Oh đã gặp gỡ các quan chức thủ đô Paris và kiến trúc sư thiết kế dự án, thăm đại lộ nơi triển khai dự án. Ông Oh đánh giá chuyến thăm là cơ hội để ông được truyền cảm hứng triển khai kế hoạch cho thủ đô Seoul một cách cụ thể. Ông đã rất ấn tượng trước sự quyết tâm chuyển mình từ một đô thị chủ yếu dành cho xe ô tô thành đô thị cho xe đạp và người đi bộ của thành phố Paris.Ông Oh cho biết gần đây, thành phố Seoul cũng đã giảm một nửa số làn xe ô tô đi qua khu vực quảng trường Gwanghwamun, nhưng tình trạng giao thông ách tắc hơn dự tính. Qua đó, Thị trưởng Seoul để ngỏ khả năng sẽ mở rộng dự án xanh đô thị.Trong dự án "con đường biểu tượng quốc gia" dài 7 km, số làn xe ô tô được giảm xuống một nửa, đường dành cho người đi bộ được mở rộng gấp 1,5 lần, bao gồm cả đường dành riêng cho xe đạp. Ngoài ra, thành phố Seoul cũng xúc tiến xây dựng công viên xanh dọc đại lộ Quốc hội ở Yeouido, hạ ngầm đoạn giao cắt ở trụ sở Quốc hội để xây dựng công viên bên trên.