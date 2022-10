Hàng nghìn người dân New York đội mưa dự Lễ hội Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hội người Hàn tại New York (Mỹ) ngày 23/10 (giờ địa phương) đã tổ chức "Lễ hội Hàn Quốc" tại công viên Union Square, quận Manhattan. Bất chấp trời mưa nặng hạt, hàng nghìn người Mỹ, trong đó có những người Mỹ gốc Hàn, đã cầm ô tới theo dõi sự kiện này.Các màn biểu diễn vũ đạo K-Pop, đấu vật thu hút nhiều khách theo dõi nhất. Các gian hàng bán đồ ăn Hàn Quốc, như món cơm cuộn rong biển Kimbap, cũng rất hút khách với hàng dài người xếp hàng.Một quan chức thành phố có mặt tại sự kiện cảm ơn âm nhạc Hàn Quốc K-Pop và phim truyền hình Hàn Quốc K-Drama đã làm phong phú đời sống tinh thần của những người dân New York.Trong khuôn khổ lễ hội, Văn phòng đại diện tại New York của Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) còn mở một gian trải nghiệm "Lan hồ điệp Hàn Quốc", giới thiệu về văn hóa Hàn Quốc.Chủ tịch Hội người Hàn tại New York Charles Yoon cảm ơn những người dân New York đã không quản ngại mưa gió tới dự lễ hội cùng ngày. Ông Yoon cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để quảng bá về văn hóa Hàn Quốc và nuôi dưỡng bản sắc dân tộc cho các thế hệ tương lai.