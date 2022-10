Liên hoan phim Hàn Quốc tại Paris khai mạc vào ngày 25/10

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim Hàn Quốc tại Paris lần thứ 17 sẽ chính thức khai mạc tại rạp chiếu phim Publicis ở thủ đô Paris, Pháp vào ngày 25/10 (giờ địa phương).Cho tới hết ngày 1/11, sẽ có tổng cộng 68 tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được trình chiếu tại Liên hoan phim lần này.Tác phẩm trình chiếu khai mạc là bộ phim "Life Is Beautiful (Cuộc sống tươi đẹp)" của đạo diễn Choi Kook-hee và tác phẩm bế mạc là phim "Heaven: To the Land of Happiness (Thiên đường - Đến mảnh đất hạnh phúc)" của đạo diễn Im Sang-soo.Ban tổ chức cho biết tương tự năm ngoái, ngay trong ngày đầu mở bán vé trực tuyến phim khai mạc và bế mạc, toàn bộ 200 ghế đã được bán hết. 200 ghế còn lại dự kiến sẽ được bán trực tiếp tại rạp.Liên hoan phim lần này còn gây sự chú ý với tác phẩm "Emergency Declaration (Hạ cánh khẩn cấp)" của đạo diễn Han Jae-rim, từng được mời dự Liên hoan phim Cannes năm ngoái và năm nay; và phim "Hunt (Săn tìm)", tác phẩm đầu tiên của tài tử Lee Jung-jae với vai trò là đạo diễn.Tại Liên hoan phim năm nay sẽ diễn ra các sự kiện giao lưu giữa đạo diễn và khán giả sau hai năm bị lược bỏ không tổ chức vì đại dịch COVID-19.