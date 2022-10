Giới chuyên gia Mỹ cho rằng nên công nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 24/12 đăng tải bài phân tích chỉ ra rằng sáng kiến phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc kéo dài hàng chục năm qua đã thất bại. Trong tháng trước, Bắc Triều Tiên đã tự tuyên bố mình là quốc gia sở hữu hạt nhân. Mỹ và các đồng minh phải đón nhận và chung sống với sự thật này.Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã tích cực xóa bỏ chính sách an ninh thất bại của người tiền nhiệm, nhưng giờ là lúc cần phải xem xét lại cả vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.Bài báo chỉ ra rằng các lệnh cấm vận về kinh tế đối với Bắc Triều Tiên của Mỹ trên thực tế đã không thể cho thấy một tiến triển nào. Trong khoảng thời gian này, miền Bắc đã thử nghiệm thành công hạt nhân, phát triển được tên lửa có tầm bắn vươn tới được căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ và tới cả lãnh thổ nước Mỹ.Chủ tịch ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un sẽ không thể an tâm với bất cứ sự bảo đảm nào cho việc phi hạt nhân hóa mà Mỹ đưa ra. Đó là bởi nhà lãnh đạo miền Bắc không chắc chắn về tính liên tục cho các chính sách của Mỹ giữa các đời Tổng thống.Trước đó, giáo sư Jeffrey Lewis phụ trách chương trình không phổ biến vũ khí Đông Á thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury của Mỹ cũng đề xuất công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia sở hữu hạt nhân nhằm giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.Nhà báo Donald Kirk chuyên về Đông Á cũng viết trên tờ The Hill, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, chỉ ra rằng niềm hy vọng lạc quan về việc đàm phán phi hạt nhân hóa với ông Kim Jong-un chỉ là ảo tưởng. Trong tháng trước, Bắc Triều Tiên đã thông qua pháp lệnh về việc sử dụng sức mạnh hạt nhân, nên Chính phủ Mỹ phải coi nước này là mối uy hiếp thực tế để tăng cường thế trận phòng thủ.