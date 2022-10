Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 24/10 cho biết kết quả kiểm tra nâng cao về chất lượng nguồn nước máy "Arisu" đang được sử dụng tại thủ đô một lần nữa chứng minh được tính an toàn đối với người dùng.Lần này, thành phố đã kiểm tra 341 hạng mục, gấp hai lần so với số hạng mục khuyến nghị khi kiểm tra chất lượng nguồn nước của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 166 hạng mục.Hàng tháng, chính quyền thành phố tiến hành kiểm tra 60 hạng mục "tiêu chuẩn chất lượng nước uống" căn cứ theo pháp lệnh của Bộ Môi trường đối với nước "Arisu" lấy từ các vòi nước và nhà máy lọc nước.Cùng với đó, mỗi quý, chính quyền thành phố kiểm tra 111 hạng mục, và 6 tháng một lần lại kiểm tra thêm 170 hạng mục để xác định tính an toàn của nguồn nước máy.Viện trưởng Viện nghiên cứu nước Seoul Son Jeong-soo cho biết thành phố đang định kỳ tiến hành kiểm tra các hạng mục tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, đồng thời các tiêu chuẩn giám sát cũng được nâng cao hơn để đảm bảo cung cấp nước máy an toàn cho người dân thành phố.Trong thời gian tới, thành phố sẽ mở rộng kiểm tra chất lượng nguồn nước đối với những hạng mục bị nêu ra trong dư luận xã hội, tiến hành nghiên cứu loại bỏ các chất gây hại, nỗ lực để cung cấp nước máy "Arisu" an toàn hơn nữa cho người dân.