Tổng thống Yoon Suk-yeol trình bày về dự toán ngân sách năm sau tại Quốc hội

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 25/10 đã có bài phát biểu tại Quốc hội, trình bày về dự thảo ngân sách năm 2023 quy mô 639.000 tỷ won (443,93 tỷ USD).Mở đầu, Tổng thống nhận định các điều kiện trong và ngoài nước hiện đang hết sức khó khăn. Kinh tế bất ổn, tầng lớp yếu thế trong xã hội ngày càng chật vật hơn. Công nghiệp và tài nguyên đang bị biến thành vũ khí, tình hình an ninh cũng đang hết sức nghiêm trọng. Ông Yoon nhấn mạnh trong dự toán ngân sách mà Chính phủ đệ trình lên Quốc hội thể hiện cách Chính phủ đối phó với cuộc khủng hoảng phức tạp trên toàn cầu hiện nay, và cách thức giải quyết các vấn đề dân sinh.Tổng thống giải thích phương hướng chính trong dự toán ngân sách năm sau là "tài khóa lành mạnh", cắt giảm tổng chi tiêu so với năm trước. Trong thời gian qua, ngân sách đã bị sử dụng một cách tràn lan, ưu tiên mục đích chính trị. Giờ đây, phải điều hành chính sách tài khóa quốc gia một cách lành mạnh để tạo ra được một vòng tuần hoàn tích cực cho tăng trưởng và phúc lợi. Song song với việc cắt giảm chi tiêu, Chính phủ sẽ tăng đầu tư vào chế độ phúc lợi, hỗ trợ cho người yếu thế trong xã hội.Tiếp đó, Tổng thống trình bày cụ thể về các hạng mục chính trong dự toán ngân sách năm sau, như trợ cấp bảo đảm chi phí sinh hoạt cơ bản; mở rộng trợ cấp cho người lao động có mức lương thấp và các đối tượng lao động đặc thù; nâng trợ cấp cho người khuyết tật; hỗ trợ các hộ gia đình sống trong căn hộ bán hầm và cung cấp nhà ở cho thanh niên. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ nỗ lực giảm gánh nặng vật giá cho người dân; đầu tư bồi dưỡng các ngành công nghiệp chiến lược công nghệ cao; hỗ trợ tiểu thương; xây dựng mạng lưới giao thông và phòng ngừa tai nạn, sự cố; tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh kinh tế.Tổng thống đề nghị Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách năm sau trong thời hạn pháp luật quy định, để Chính phủ có thể giải ngân kịp thời, hỗ trợ khó khăn cho người dân, tạo đà cho tăng trưởng tương lai.Tổng thống kêu gọi sự phối hợp của chính giới để dự thảo ngân sách có thể được hoàn chỉnh hơn trong thời gian được thảo luận tại Quốc hội.