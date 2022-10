Nhà sáng lập Kakao, Naver xin lỗi người dân về sự cố gián đoạn dịch vụ

Photo : YONHAP News

Ông Kim Beom-soo, Giám đốc Trung tâm sáng kiến tương lai, đồng thời là nhà sáng lập hãng Kakao, chiều ngày 24/12 đã tới trình diện tại buổi thanh tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông tại Quốc hội và Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông. Tại đây, ông Kim đã cúi đầu xin lỗi về sự cố gián đoạn dịch vụ xảy ra do vụ cháy trung tâm dữ liệu của Kakao đặt tại tòa nhà SK C&C xảy ra vào ngày 15/10.Nhà sáng lập Kakao cho biết hãng hiểu rõ về tầm quan trọng của trung tâm dữ liệu, nên đã đầu tư phát triển từ năm 2018. Quá trình này mất khoảng 4-5 năm, còn chưa kịp chuẩn bị xong thì xảy ra sự cố đáng tiếc này.Về vấn đề bồi thường thiệt hại do gián đoạn dịch vụ, ông Kim cho biết đã và đang chuẩn bị chi trả trên mức quy định trong điều lệ đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ có trả phí của hãng. Với các dịch vụ miễn phí thì do chưa có tiền lệ, nên hãng sẽ lập tiêu chuẩn bồi thường căn cứ theo thiệt hại được báo cáo.Mặt khác, Giám đốc đầu tư toàn cầu, đồng thời là nhà sáng lập hãng Naver, ông Lee Hae-jin và Giám đốc điều hành công ty SK C&C Park Sung-ha cũng tiếp tục xin lỗi người dân về sự cố gián đoạn dịch vụ vừa qua.Chủ tịch SK Chey Tae-won ban đầu dự kiến không có mặt tại buổi thanh tra do bận tham gia sự kiện quảng bá giành quyền chạy đua Triển lãm thế giới (World Expo) Busan 2030. Tuy nhiên, ông Chey đã trình diện tại buổi thanh tra vào lúc 8 giờ 30 phút tối cùng ngày, thừa nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân về sự cố mất điện tại trung tâm dữ liệu. Chủ tịch SK cho biết toàn thể tập đoàn đang nỗ lực tối đa để khắc phục sự cố.