Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại ngưỡng 40.000 ca sau hơn một tháng

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 25/10, Hàn Quốc ghi nhận hơn 43.000 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 10.000 ca so với tuần trước, và hơn 28.000 ca so với hai tuần trước.Số ca mắc mới đã tăng liên tiếp trong vòng 5 ngày từ 21/10. Đây là lần đầu tiên trong vòng 34 ngày số ca mắc mới đạt ngưỡng 40.000 ca. Số ca nặng là 225 ca, số ca tử vong tăng thêm 17 ca.Trong ngày 26/10, cơ quan phòng dịch sẽ công bố kế hoạch mở rộng tiêm phòng vắc-xin COVID-19 vào mùa đông, trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại dịch bệnh đã tái bùng phát trên diện rộng.Kế hoạch tiêm phòng lần này sẽ sử dụng vắc-xin cải tiến của Pfizer được nghiên cứu và phát triển để đối phó hiệu quả hơn với biến thể BA.4 và BA.5. Trước đó, Hàn Quốc đã tiêm phòng vắc-xin cải tiến đối phó với biến thể BA.1 cho nhóm rủi ro cao.Mặt khác, tỷ lệ người dân nghi nhiễm cúm mùa tới khám chữa tại các bệnh viện đã vượt mức cảnh báo bùng dịch. Do đó, cơ quan phòng dịch sẽ cần đối phó đồng thời với nhiều bệnh truyền nhiễm khác nhau.Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, người dân cần hết sức chú ý, tuân thủ quy tắc phòng dịch đối với COVID-19, cúm mùa, virus gây viêm phổi cho người hay virus hợp bào hô hấp RSV.