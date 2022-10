Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nhóm họp với người đồng cấp Mỹ, Nhật Bản tại Tokyo

Photo : YONHAP News

Trong ngày 26/10, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong và hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là Wendy Sherman và Mori Takeo ngày 26/10 đã nhóm họp tại Tokyo. Cuộc hội đàm lần này diễn ra chỉ 4 tháng sau cuộc họp trước đó tại Seoul vào tháng 6.Tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm, Thứ trưởng Cho cho biết quan chức ba nước đồng tình rằng cần có biện pháp đối phó quyết liệt chưa từng thấy trong trường hợp Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường năng lực răn đe với Bắc Triều Tiên bằng sức mạnh áp đảo, thông qua việc duy trì trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc với Mỹ và hợp tác an ninh Hàn-Nhật Bản, để người dân có thể an tâm.Ông Cho khẳng định nếu Bắc Triều Tiên chấp nhận phi hạt nhân hóa và đối thoại thì Hàn Quốc sẽ hỗ trợ hết mức về mặt kinh tế, chính trị cho nước này thông qua "đề xuất táo bạo" của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế để khiến miền Bắc dừng các hành động trái phép, quay lại đối thoại phi hạt nhân hóa.Thứ trưởng Sherman nhắc đến việc Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo với tần suất dày đặc chưa từng thấy gần đây, trong đó có tên lửa bay qua không phận Nhật Bản, đe dọa nghiêm trọng tới người dân Nhật. Nghiêm trọng hơn là các vụ phóng này tiềm ẩn nguy cơ cho thấy miền Bắc đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bà Sherman hối thúc miền Bắc kiềm chế khiêu khích, khẳng định Washington sẵn sàng đối thoại vô điều kiện.Về phần mình, Thứ trưởng Mori cho biết ba nước Hàn-Mỹ-Nhật lên án việc Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hoạt động hạt nhân, tên lửa là sự thách thức nghiêm trọng, rõ ràng đối với cộng đồng quốc tế. Ba nước sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh song phương và hợp tác an ninh ba bên, cũng như đẩy cao năng lực đối phó trong thời gian tới.Trước đó, vào chiều ngày 25/10, Thứ trưởng Cho Hyun-dong đã họp với bà Sherman tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Tokyo. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Cho chỉ ra rằng dù Bắc Triều Tiên sử dụng bất cứ loại vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ phải hứng chịu sự đáp trả quyết đoán và áp đảo từ liên quân Hàn-Mỹ. Năm sau là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, thời điểm hai nước cần phác thảo mối quan hệ đồng minh trong 70 năm tiếp theo dựa trên các giá trị tự do, chủ nghĩa dân chủ, pháp trị.Về phần mình, Thứ trưởng Sherman khẳng định Mỹ sẽ sử dụng phương tiện phòng thủ đa dạng, từ hạt nhân cho tới hệ thống phòng thủ tên lửa, để bảo vệ cho các đồng minh.Mặt khác, Thứ trưởng Hàn-Nhật cũng nhóm họp vào chiều ngày 25/10, trao đổi về vấn đề tăng cường phối hợp đối phó với Bắc Triều Tiên và việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, vấn đề nổi cộm nhất trong quan hệ Hàn-Nhật hiện nay. Trước đó, Thứ trưởng Cho cho biết hai bên vẫn chưa thảo luận hay quyết định về một phương án cụ thể, mà đang bàn bạc về nhiều phương án khác nhau.