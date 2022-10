Hàn Quốc dừng công bố thống kê COVID-19 hàng ngày từ 31/10

Photo : YONHAP News

Một quan chức cơ quan phòng dịch Hàn quốc cho biết cơ quan sẽ không công bố số liệu thống kê liên quan đến dịch COVID-19 bắt đầu từ ngày 31/10. Đây là lần đầu tiên cơ quan phòng dịch Hàn Quốc dừng công bố thống kê COVID-19 kể từ sau khi phát sinh ca nhiễm đầu tiên vào ngày 20/1/2020. Trong thời gian qua, Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) phát hành thông cáo báo chí vào 9 giờ 30 phút sáng hàng ngày để công bố số liệu thống kê chính thức.Việc dừng công bố thống kê COVID-19 bắt nguồn từ phương châm vừa phòng dịch, vừa khôi phục đời sống thường nhật của Chính phủ. Mặc dù số ca mắc mới đang có chiều hướng tăng trở lại thời gian gần đây, nhưng làn sóng lây nhiễm lần thứ 6 bắt đầu từ mùa hè năm nay được đánh giá là vẫn trong tầm kiểm soát nhất định.Theo cơ quan phòng dịch, giờ đây chỉ còn một số ít quốc gia còn công bố thống kê dịch COVID-19 hàng ngày. Các nước như Mỹ, Pháp, New Zealand, Đức, Singapore, Ý chỉ đăng tài liệu trên trang chủ, hoặc cập nhật theo tuần, không ra thông cáo báo chí riêng. Nhật Bản cũng đang xúc tiến dừng công bố thống kê số ca mắc mới hàng ngày.Cơ quan phòng dịch sẽ dừng việc phát hành thông cáo báo chí, chỉ cập nhật số ca mắc mới, số ca nặng, số ca tử vong và tình hình tiêm chủng vào lúc 9 giờ 30 sáng hàng ngày trên trang chủ của KDCA.Ngoài ra, Chính phủ cũng đang xem xét phương án giảm số cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, từ hai lần một tuần như hiện nay xuống một lần một tuần.Ngày 23/2/2020, Chính phủ Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 lên mức cao nhất là mức "nghiêm trọng", khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, tổ chức họp hàng ngày. Sau đó, tần suất họp Ủy ban được giảm dần, từ tháng 4 năm nay giảm xuống hai lần một tuần.