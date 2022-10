Chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) tháng 10 tiếp tục giảm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/10 công bố chỉ số lòng tin doanh nghiệp toàn ngành công nghiệp tháng 10 đạt 76 điểm, giảm 2 điểm so với tháng trước.Chỉ số BSI thể hiện cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình kinh doanh hiện tại. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế ít hơn số doanh nghiệp có nhận định tiêu cực.BOK phân tích do tình hình giá cả vẫn đang tiếp tục leo thang, các nước lớn đồng loạt nâng lãi suất, lo ngại kinh tế đình trệ ngày càng lớn dần, đã ảnh hưởng xấu tới cảm nhận của doanh nghiệp, chủ yếu là ngành sản xuất chế tạo.So với tháng trước, chỉ số BSI của ngành chế tạo đạt 72 điểm, giảm 2 điểm. Chỉ số BSI các doanh nghiệp không thuộc ngành chế tạo đạt 79 điểm, cũng giảm 2 điểm.Chỉ số BSI triển vọng tình hình toàn ngành công nghiệp trong tháng 11 đạt 76 điểm, giảm 3 điểm. Trong đó các doanh nghiệp ngành chế tạo đạt 73 điểm, giảm 2 điểm, không thuộc ngành chế tạo đạt 78 điểm, giảm 3 điểm.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI), số liệu kết hợp giữa chỉ số BSI và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI) trong tháng 10 đạt 95,5 điểm, giảm 2,5 điểm so với tháng trước.