Mở rộng tiêm phòng bổ sung COVID-19 vào mùa đông cho tất cả người trên 18 tuổi

Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kiêm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min ngày 26/10 công bố mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 bổ sung vào mùa đông, cân nhắc tới tình hình phòng dịch trong và ngoài nước gần đây, cũng như tình hình nhập vắc-xin cải tiến.Đối tượng tiêm chủng bổ sung mùa đông hiện tại bao gồm người suy giảm miễn dịch, người sống và làm việc tại các cơ sở điều dưỡng, người già trên 60 tuổi, nay sẽ được mở rộng thành tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi.Ngoài ra, số loại vắc-xin cải tiến dùng để tiêm chủng sẽ được tăng từ một loại như hiện nay lên ba loại. Phó Chủ tịch Lee kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng bởi việc tiêm phòng sẽ giúp giảm mạnh rủi ro diễn biến nặng khi mắc COVID-19.Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi tiêm phòng mũi hai, rủi ro diễn biến nặng sẽ giảm đi 67,9% so với nhóm chưa tiêm chủng. Sau khi tiêm mũi ba thì rủi ro giảm đi 95% so với nhóm chưa tiêm.Bộ trưởng Hành chính và an toàn cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/10, Hàn Quốc ghi nhận hơn 40.000 ca mắc COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 40.000 ca. Hệ số lây nhiễm trong tuần vừa rồi lần đầu lớn hơn 1 sau 9 tuần. Số ca nặng là 242 ca, 26 ca tử vong. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng và công suất giường cho các bệnh nhân COVID-19 đều ở ngưỡng 20%, nguồn lực y tế được đảm bảo đầy đủ. Tuy nhiên, sự thay đổi về tỷ lệ ca nặng trong vòng vài tuần qua sẽ có thể gây gánh nặng cho hệ thống đối phó y tế.Ông Lee nhấn mạnh tuyệt đối không được lơ là việc tiêm chủng và phòng dịch, để đối phó chủ động với làn sóng lây nhiễm đang trở lại. Gần đây, số trường hợp không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách trên tàu điện ngầm đã tăng gấp đôi so với đầu năm. Ông Lee gọi ngươi dân tiếp tục tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch cơ bản, như đeo khẩu trang trong nhà nơi tụ tập đông người, mở cửa thông gió phòng định kỳ.