Hàn Quốc khuyến nghị các hãng hàng không sửa đổi điều lệ về dặm bay tích lũy trong thời gian bùng phát đại dịch

Photo : YONHAP News

Trong vòng hơn hai năm qua, người dân bị "trói chân" không thể du lịch nước ngoài do bùng phát đại dịch COVID-19. Điều này dẫn tới nhiều hành khách không có cơ hội sử dụng số dặm bay tích lũy tại các hãng hàng không.Một khách hàng của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air đã tích lũy được tổng cộng 56.000 dặm bay. Số dặm bay này đủ để đổi được vé máy bay một chiều sang Mỹ. Vậy nhưng, một nửa số dặm bay này sẽ hết hạn trong năm sau theo điều lệ quy định của hãng hàng không. Trong vòng hai năm qua, hành khách này không có cơ hội để sử dụng dặm bay tích lũy do dịch COVID-19, thời hạn còn lại để sử dụng dặm bay cứ giảm dần qua thời gian.Cân nhắc tới đại dịch COVID-19 kéo dài, Korean Air và Asiana Airlines đã ba lần gia hạn hiệu lực dặm bay tích lũy của khách hàng, vào các năm 2020, 2021 và 2022.Tuy nhiên, đối tượng được gia hạn là số dặm bay "dự kiến hết hiệu lực trong năm đó". Các khách hàng đang yêu cầu hai hãng hàng không phải gia hạn toàn bộ số dặm bay trong khoảng thời gian diễn ra đại dịch, do họ không thể đi du lịch nước ngoài trong khoảng thời gian này.Đặc biệt, số chuyến bay vẫn đang ít hơn so với trước thời điểm bùng phát đại dịch, nên hành khách ít cơ hội để sử dụng số dặm bay tích lũy. Nhiều khách hàng chia sẻ là rất khó để tìm được chuyến bay cho phép đặt vé bằng dặm bay tích lũy.Ủy ban giao dịch công bằng gần đây đã khuyến nghị các công ty hàng không sửa đổi điều lệ về chương trình tích lũy dặm bay, cho rằng đây không phải là vấn đề có thể xử lý bằng biện pháp nhất thời. Trong điều lệ, các hãng nên ghi rõ là hiệu lực dặm bay không được tính trong thời gian bùng phát đại dịch truyền nhiễm.Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng kể từ khi Ủy ban giao dịch công bằng đưa ra khuyến nghị, cho tới nay các hãng hàng không trong nước vẫn chưa trình lên Ủy ban về các điều lệ sửa đổi. Korean Air và Asiana Airlines trả lời rằng tiêu chuẩn đại dịch truyền nhiễm còn mơ hồ nên hai hãng vẫn chưa thể đưa ra quyết định.Ủy ban giao dịch công bằng cũng cân nhắc tới khả năng các hãng hàng không đang cố kéo dài thời gian, do đó đang xem xét có biện pháp mạnh tay hơn, là ra lệnh sửa đổi thay vì khuyến nghị.