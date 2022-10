Đại sứ Mỹ chỉ ra mối uy hiếp chưa từng thấy xuất phát từ ba nước Nga-Trung-Triều

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại "Hội thảo hòa bình đồng minh Hàn-Mỹ" do Quỹ đồng minh Hàn-Mỹ và Hội cựu chiến binh Mỹ tại Hàn Quốc tổ chức vào ngày 25/10 ở Seoul, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg chỉ ra rằng Seoul và Washington đang đối mặt với những thách thức và uy hiếp chưa từng thấy, phần lớn xuất phát từ các nước theo chủ nghĩa chuyên chế là Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.Trong môi trường như vậy, hai nước đang tái định nghĩa và tái tăng cường tương lai an ninh chung. Không chỉ an ninh, hai nước có thể làm nhiều điều hơn nữa để giải quyết các bài toán toàn cầu khác, như biến đổi khí hậu, đối phó với đại dịch.Đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hợp tác chuỗi cung ứng, đánh giá các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đóng góp vào việc ổn định chuỗi cung ứng như xây dựng nhà máy pin, ô tô điện, chíp bán dẫn tại Mỹ.Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup thì nhấn mạnh đồng minh Hàn-Mỹ và hòa bình bán đảo Hàn Quốc có mối quan hệ không thể tách rời. Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ phải vững chắc thì mới có thể răn đe động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, duy trì được hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Tại sự kiện trên, các cựu Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ đã tiến hành thảo luận về mối uy hiếp của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tầm quan trọng của hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, lòng tin về cam kết của Mỹ trong việc răn đe mở rộng, và tầm quan trọng của tập trận liên quân.