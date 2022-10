Hơn 30.000 người tử vong trong tháng 8, mức cao kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/10 công bố số liệu cho biết trong tháng 8, số người tử vong đạt 30.001 người, tăng 4.083 người (15,8%) so với một năm trước. Đây là con số tử vong theo tháng cao nhất kể từ khi Hàn Quốc có số liệu thống kê liên quan từ năm 1983. Trừ thành phố Daejeon thì số người tử vong trong tháng 8 đều tăng ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.Cục Thống kê phân tích số người tử vong đang duy trì xu hướng tăng do hiện tượng già hóa dân số. Số liệu tháng 8 tăng cao là do dịch COVID-19 làm gia tăng số ca tử vong ở nhóm người cao tuổi.Ngược lại, số trẻ chào đời trong tháng 8 đạt 21.758 trẻ, giảm 2,4% so với một năm trước, mức thấp nhất theo tháng trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1981. Số trẻ sơ sinh đã giảm 81 tháng liên tiếp kể từ tháng 12/2015. Trong đó, chỉ trừ ba địa phương bao gồm thành phố Daejeon, tỉnh Gyeongi, thì 14 tỉnh thành còn lại bao gồm thành phố Seoul và Busan, đều có số trẻ chào đời giảm trong tháng 8.Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 8.243 người trong tháng 8, tiếp tục đà giảm 34 tháng liên tiếp từ tháng 11/2019.Số cặp vợ chồng kết hôn trong tháng 8 là 15.718 cặp, tăng 6,8% so với một năm trước. Cục Thống kê phân tích sự gia tăng này là do hiệu ứng cơ sở (base effect), bởi trong năm ngoái, nhiều cặp vợ chồng đã phải hoãn kết hôn, số cặp kết hôn quốc tế giảm vì dịch COVID-19.Số cặp ly hôn trong tháng 8 là 8.227 cặp, giảm 1,8%.