NIS nhận định Bắc Triều Tiên sẽ thử hạt nhân từ nay tới ngày 7/11

Photo : KBS News

Báo cáo tại buổi thanh tra của Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội vào ngày 26/10, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) vẫn giữ nguyên nhận định là Bắc Triều Tiên nhiều khả năng sẽ thử hạt nhân trong vòng từ nay cho tới ngày 7/11, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.Ngày 28/9, khi báo cáo công việc lên Ủy ban Tình báo, NIS đánh giá miền Bắc đã hoàn tất đường hầm số 3, bãi thử hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong). Có thể nước này sẽ thử hạt nhân trong khoảng từ ngày 16/10, ngày khai mạc Đại hội đảng Trung Quốc, cho tới ngày 7/11, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.Nghị sĩ Youn Kun-young (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Tình báo cho biết báo cáo lần này của NIS có một số điểm mới so với báo cáo trước, nhưng không thể công bố vì lý do an ninh.Mặt khác, trong buổi thanh tra với NIS, các ủy viên Ủy ban Tình báo tiếp tục chất vấn về vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây năm 2020. Cựu Giám đốc NIS Park Jie-won đang bị tố giác có hành vi can thiệp vào quá trình điều tra khi xảy ra vụ việc này. Phía NIS nhận định có thể ông Park đã ra chỉ thị xóa báo cáo của gián điệp.Trong ngày 27/10, hai cựu Giám đốc NIS Park Jie-won và Suh Hoon cùng tới trình diện tại Quốc hội để đưa ra lập trường.