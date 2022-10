Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,3% trong quý III

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/10 công bố tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý III năm nay đạt 0,3%. Sau quý I, quý II năm 2020, là hai quý liền tăng trưởng âm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kinh tế Hàn Quốc đã duy trì được đà tăng trưởng 9 quý liên tiếp kể từ quý III năm 2020. Tỷ lệ tăng trưởng trong hai quý đầu năm nay lần lượt đạt 0,6% và 0,7%.Xét theo lĩnh vực, tiêu dùng tư nhân tăng 1,9%, chủ yếu ở lĩnh vực hàng hóa lâu bền như xe ô tô, và dịch vụ như nhà hàng, khách sạn.Đầu tư thiết bị tăng trưởng 5% nhờ máy móc sản xuất và trang thiết bị vận tải đều tăng. Đầu tư xây dựng tăng 0,2%.Xuất khẩu tăng trưởng 1%, thoát khỏi tình trạng tăng trưởng âm trong quý II, nhờ tình hình xuất khẩu khả quan ở lĩnh vực trang thiết bị vận tải, dịch vụ.Tuy nhiên, nhập khẩu lại tăng trưởng 5,8%, cao gần 6 lần so với xuất khẩu do nhập khẩu máy móc, trang thiết bị tăng.Tiêu dùng tư nhân và đầu tư thiết bị đóng góp lần lượt 0,9% và 0,4% cho tỷ lệ tăng trưởng trong quý III. Điều này có nghĩa rằng hai hạng mục này đã đóng vai trò lớn kéo đà tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc trong quý vừa rồi.Ngược lại, xuất khẩu lại kéo tụt 1,8% đà tăng trưởng, cho thấy tình hình thâm hụt cán cân thương mại gần đây đã tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế trong quý III giảm 1,3%, được phân tích là do các điều kiện thương mại xấu đi như giá nhập khẩu tăng cao hơn giá xuất khẩu.Tháng 9 vừa qua, Ngân hàng trung ương dự báo nếu kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng từ 0,1% đến 0,2% trong hai quý cuối năm thì sẽ có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 2,6%.