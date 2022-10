Cú sốc kinh doanh quý III của SK Hynix

Photo : KBS News

Các cửa hàng điện tử gia dụng tại Hàn Quốc gần đây đều trong tình trạng vắng khách. Người tiêu dùng có khuynh hướng chung "thắt lưng buộc bụng" do giá cả leo thang, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi mua một món hàng nào đó.Trong quý III, tổng số tivi bán ra trên toàn thế giới đạt 51,39 triệu chiếc, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Lượng smartphone bán ra cũng giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 8 năm. Điều này không khỏi khiến cho doanh số chíp bán dẫn và màn hình cùng những phụ tùng dùng cho điện thoại và tivi, cũng giảm theo.Hãng SK Hynix ngày 26/10 công bố kết quả kinh doanh quý III, trong đó doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của hãng giảm lần lượt 20,5% và 60,5% so với quý II.Phía SK giải thích kết quả kinh doanh quý III sụt giảm mạnh là do nhu cầu các mặt hàng máy tính và smartphone chững lại nghiêm trọng, trong khi khách hàng ưu tiên điều chỉnh lại lượng tồn kho, khiến nhu cầu mua hàng giảm. Ngoài ra, trong quý III, giá chíp nhớ giảm hơn 10% do nhu cầu chíp bán dẫn giảm, tác động lớn tới kết quả kinh doanh của SK Hynix.Trong khi đó, hãng LG Display tiếp tục ghi nhận thua lỗ hơn 700 tỷ won (492,4 triệu USD) trong quý III, hai tháng thua lỗ liên tiếp. Mặc dù có thể kỳ vọng tình hình kinh doanh của hãng sẽ hồi phục vào nửa cuối năm, khi gánh nặng tồn kho giảm bớt, nhưng tình trạng nhu cầu giảm được dự báo sẽ còn kéo dài.Một quan chức của công ty chứng khoán KB, ông Kim Dong-won, phân tích nếu xét tới các yếu tố chính trị bất ổn như tình hình chiến sự tại Ukraine, thì có khả năng thời điểm hồi phục sẽ tiếp tục bị trì hoãn kéo dài.Theo đó, hãng SK Hynix đã quyết định cắt giảm một nửa đầu tư vào năm sau, đồng thời cắt giảm sản lượng các mặt hàng có lợi nhuận thấp.Hãng LG Display thì điều chỉnh lại một số dây chuyền sản xuất, đẩy sớm thời điểm chấm dứt sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) ở trong nước, chuyển sang sản xuất chủ yếu màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) để tái cấu trúc doanh nghiệp.