Hai cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia tổ chức họp báo, phủ nhận cáo buộc

Photo : KBS News

Hai cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Park Jie-won và Suh Hoon ngày 27/10 đã tổ chức buổi họp báo chung tại Quốc hội, bác bỏ nghi ngờ của NIS xoay quanh vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây năm 2020.Trước tiên, ông Park phủ nhận nghi ngờ rằng bản thân mình đã ra lệnh xóa trái phép 46 báo cáo của gián điệp trong vụ án trên. Ông Park khẳng định không hề ra lệnh xóa, hoặc dù ông có ra chỉ thị đi chăng nữa thì các nhân viên NIS cũng không ngu ngốc đến mức làm theo như vậy.Chánh Văn phòng Suh thì bác bỏ kết quả thanh tra của Cơ quan Thanh tra và kiểm toán (BAI) cáo buộc ông này đã đề ra phương hướng kết luận rằng công chức Bộ Hải dương đào tẩu sang Bắc Triều Tiên trong cuộc họp mà ông chủ trì tại Phủ Tổng thống khi còn đương chức Chánh Văn phòng an ninh quốc gia.Ông Suh nhấn mạnh rằng bản thân ông không có lý do gì, cũng như không được hưởng lợi gì trong việc đổ tội cho công chức Bộ Hải dương đào tẩu sang miền Bắc một cách vô căn cứ. Việc hư cấu sự thật trong một vấn đề liên quan tới tính mạng của người dân là điều không thể xảy ra.Ông cũng nhấn mạnh về vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên Bắc Triều Tiên vào năm 2019 khi còn giữ chức Giám đốc NIS, đã được tiến hành đúng quy trình, cáo buộc Viện Kiểm sát điều tra lại vụ việc này là phi lý.Trước đó, Viện Kiểm sát ngày 22/10 đã bắt giữ hai cựu quan chức khác là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và cựu Giám đốc Cánh sát biển Kim Hong-hee. Được biết, hai người này đã khai rằng nhận được chỉ thị từ Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống về việc kết luận công chức Bộ Hải dương tự đào tẩu sang miền Bắc.