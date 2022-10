Mỹ cảnh cáo chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ bị xóa sổ nếu sử dụng vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Trong "Báo cáo tình hình hạt nhân 2022" công bố ngày 27/10 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng mặc dù chưa thể so sánh với Trung Quốc, nhưng Bắc Triều Tiên đang gây ra những bài toán nan giải với Mỹ và các đồng minh về khía cạnh răn đe.Báo cáo nhấn mạnh không có kịch bản nào mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un có thể sống sót nếu sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ tuyệt đối không dung thứ hành động tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng dù trong bất cứ tình huống nào. Nếu miền Bắc tấn công bằng hạt nhân, chính quyền nước này sẽ bị xóa sổ.Ngoài ra, không chỉ tấn công bằng hạt nhân, nếu Bắc Triều Tiên tấn công chiến lược nhanh chóng vào các quốc gia Đông Á thì vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ đóng vai trò răn đe các cuộc tấn công này.Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh sẽ truy cứu trách nhiệm cả trong trường hợp Bắc Triều Tiên chuyển giao công nghệ, vật liệu hoặc các nhà chuyên gia liên quan đến hạt nhân cho các quốc gia, cơ quan khác.Báo cáo trên cũng tái khẳng định về cam kết an ninh của Mỹ với các đồng minh và đối tác khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Mỹ nhận định mối lo ngại an ninh đang ngày một gia tăng do sự phát triển hạt nhân, tên lửa của Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Washington sẽ tăng cường năng lực răn đe phù hợp với sự thay đổi môi trường an ninh trong khu vực này.