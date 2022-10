Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo với các phóng viên Hàn Quốc thường trú tại Mỹ vào ngày 27/10 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong đánh giá tình hình bán đảo Hàn Quốc hiện nay đang hết sức nghiêm trọng. Liên quân Hàn-Mỹ đang thảo luận chặt chẽ với Mỹ để tăng cường răn đe mở rộng với Bắc Triều Tiên, duy trì phối hợp để đối phó một cách cứng rắn, quyết liệt với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.Gần đây, miền Bắc liên tiếp phóng tên lửa, bắn pháo, đẩy cao uy hiếp, nhưng lại đổ lỗi trách nhiệm cho Mỹ. Không loại trừ khả năng miền Bắc sẽ tiếp tục khiêu khích như thử hạt nhân, phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), khiêu khích bằng vũ khí thông thường trong thời gian tới.Nối tiếp các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần đây, trong đầu tháng này, miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung xuyên qua không phận Nhật Bản. Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ nhận định có thể Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để có thể thử hạt nhân bất cứ lúc nào.Một số ý kiến trong phe cầm quyền Hàn Quốc đang cho rằng trong tình hình căng thẳng dâng cao hiện nay, nên tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật và triển khai thường xuyên tài sản chiến lược của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, Mỹ lại không đồng ý với quan điểm này, mà chỉ tập trung thảo luận trên phương diện tăng cường năng lực răn đe mở rộng.Chính phủ Hàn Quốc đang có các biện pháp quân sự nhằm tăng cường răn đe mở rộng trong trường hợp miền Bắc thử hạt nhân, đồng thời xúc tiến dự thảo nghị quyết cấm vận mới với Bình Nhưỡng tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đại sứ Cho cho biết hai nước đang trao đổi thường xuyên như cuộc họp Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Nhật, Hàn-Mỹ-Nhật, hội đàm Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật gần đây, và Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM), cuộc họp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ vào tuần sau. Đại sứ Cho cũng đang trao đổi thường xuyên với các ban ngành của Mỹ, như Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao.