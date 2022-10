Hải quân Hàn Quốc sẽ tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế của Nhật Bản vào đầu tháng 11

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27/10 công bố sẽ cử chiến hạm của Hải quân tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế do Nhật Bản tổ chức vào ngày 6/11 tới.Bộ Quốc phòng giải thích trong quá khứ, Hải quân từng hai lần tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế của Nhật Bản. Quyết định trên được Bộ Quốc phòng cân nhắc tới thông lệ quốc tế, công nhận Húc Nhật kỳ là lá cờ chính thức treo trên tàu chiến của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.Ngoài ra, xét tới tình hình an ninh nghiêm trọng quanh khu vực bán đảo Hàn Quốc gần đây sau hàng loạt động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, Bộ Quốc phòng nhận định cần đặt ưu tiên hàng đầu vào lợi ích an ninh khi tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế tại Nhật Bản.Hải quân sẽ cử tàu hỗ trợ chiến đấu nhanh Soyang 10.000 tấn (AOE-51) tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế. Tàu Soyang sẽ rời cảng Jinhae vào ngày 29/10 và dự kiến cập cảng Yokosuka Nhật Bản vào ngày 1/11.Sau khi tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế, Hải quân Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành tập trận chung đa quốc gia với tàu chiến của các nước tham gia cho tới hết ngày 7/11.Có tổng cộng 13 nước tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế năm nay, ngoài Hàn Quốc và Nhật Bản còn có các nước như Anh, Mỹ, Australia, Pháp, Canada, Ấn Độ, Indonesia, New Zealand, Pakistan, Singapore, Thái Lan.Bộ Quốc phòng cho biết nhân lễ duyệt binh hạm đội quốc tế sẽ diễn ra Hội thảo Hải quân Tây Thái Bình Dương với sự tham gia của Tổng tham mưu trưởng Hải quân của hơn 30 nước. Bộ Quốc phòng kỳ vọng đây sẽ là cơ hội tốt để tăng cường quan hệ hợp tác an ninh trên biển với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.Hàn Quốc từng hai lần tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế do Nhật Bản tổ chức vào năm 2002 và năm 2015. Nhật Bản cũng từng hai lần tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế do Hàn Quốc tổ chức vào năm 1998 và 2008.Tháng 1 năm nay, Nhật Bản đã mời Hàn Quốc tham dự, nhưng Seoul từ chối vì cho rằng việc thực hiện nghi thức chào trang trọng với tàu chiến của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản treo lá cờ tương tự Húc Nhật kỳ là không phù hợp.Một quan chức Hải quân giải thích trong quá khứ, các quốc gia khác trong đó có cả Trung Quốc cũng đã thực hiện nghi thức chào trang trọng với tàu chiến treo lá cờ này của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, thể hiện sự tôn trọng của các tàu chiến tham gia lễ duyệt binh.Húc Nhật kỳ từng là lá cờ của quân đội Nhật Bản, sử dụng trong các cuộc chiến tranh xâm lược châu Á, trong đó có chiến tranh thế giới lần thứ II, từ cuối thế kỷ XIX.