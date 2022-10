Chính phủ Hàn Quốc giảm giá tối đa 30% nguyên liệu muối kimchi

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 28/10 công bố đối sách ổn định cung cầu nguyên liệu trong mùa muối kimchi năm nay.Chính phủ dự báo nguồn cung các nguyên liệu chính để muối kimchi như tỏi, ớt, hành tây sẽ giảm so với mùa muối kimchi năm ngoái. Do vậy, từ tháng 11, Chính phủ sẽ cung cấp 10.000 tấn nguyên liệu dự trữ ra thị trường, trong đó có 5.000 tấn tỏi, 1.400 tấn ớt khô, 3.600 tấn hành tây.Sản lượng muối biển năm nay được dự báo thấp hơn 7,1% so với năm ngoái. Do đó, Chính phủ cũng sẽ cung cấp 500 tấn muối dự trữ ra thị trường, giảm giá tối đa 30% cho người tiêu dùng.Bộ Nông lâm sẽ ưu đãi giảm giá từ 20-30% các loại nguyên liệu muối kimchi tại 820 điểm bán hàng trên toàn quốc như các siêu thị lớn, chợ đầu mối truyền thống, sàn thương mại điện tử từ ngày 3/11 tới ngày 7/12.Đồng thời, Bộ cũng sẽ dốc toàn lực để hợp tác với các ban ngành hữu quan Chính phủ, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân trong mùa muối kimchi.