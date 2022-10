Hệ số lây nhiễm COVID-19 lớn hơn 1 hai tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 28/10, Hàn Quốc ghi nhận 35.924 ca mắc COVID-19 mới, nhiều hơn 937 ca so với một ngày trước, hơn 11.189 ca so với một tuần trước và hơn 12.352 ca so với hai tuần trước.Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Cho Kyoo-hong phân tích làn sóng lây nhiễm đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau một thời gian chững lại.Hệ số lây nhiễm trong tuần này đạt 1,09, hai tuần liên tiếp lớn hơn 1, có nghĩa dịch bệnh đang lây lan rộng. Số ca tử vong tăng thêm 31 ca.Mặt khác, trong vòng từ ngày 16-22/10, số bệnh nhân có triệu chứng nghi mắc cúm mùa đạt 7,6 người trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú, tăng thêm 1,4 người so với một tuần trước đó, cao hơn nhiều so với ngưỡng bùng dịch là 4,9 người. Đặc biệt, số ca nghi mắc từ độ tuổi từ 13-18 tuổi là 14,3 người, cao gấp 2,9 lần so với ngưỡng bùng dịch.Kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19, trong vòng hai năm 2020 và 2021, dịch cúm mùa đã không bùng phát tại Hàn Quốc, nhưng đã bắt đầu bùng lên từ mùa thu năm nay.