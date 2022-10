Tổng thống tuyên bố thời gian tưởng niệm toàn quốc về thảm họa giẫm đạp Itaewon

Photo : YONHAP News

Lúc 9 giờ 50 phút sáng ngày 30/10, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra tuyên bố toàn dân về thảm họa giẫm đạp xảy ra vào đêm ngày 29/10 tại phường Itaewon, quận Yongsan, thủ đô Seoul.Mở đầu, Tổng thống nhấn mạnh một thảm họa, bi kịch không thể tin nổi đã xảy ra giữa lòng thủ đô Seoul vào đêm ngày 29/10, trước thềm lễ hội Halloween. Tổng thống chỉ định khoảng thời gian tưởng niệm toàn quốc là từ nay cho tới khi vụ việc này được khép lại hoàn toàn.Tổng thống cầu nguyện những người dân thiệt mạng do tai nạn ngoài ý muốn này được yên nghỉ, cầu chúc những người bị thương sớm bình phục, chia buồn với những gia quyến mất đi người thân yêu. Ông không khỏi cảm thấy một nỗi buồn nặng nề trên cương vị là Tổng thống, người chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của người dân.Tổng thống nhấn mạnh trong khoảng thời gian tưởng niệm, Chính phủ sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào công tác khắc phục thảm họa Itaewon và các biện pháp tiếp theo.Trước tiên, Chính phủ sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ tang lễ cho những người thiệt mạng, hỗ trợ y tế một cách nhanh chóng cho những người bị thương, bố trí công chức các ban ngành hữu quan để triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết.Điều quan trọng hơn cả là phải điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lần này, tránh tái diễn trường hợp tương tự trong thời gian tới. Các ban ngành hữu quan như Bộ Hành chính và an toàn sẽ tiến hành rà soát khẩn cấp các sự kiện nhân dịp Halloween cho tới các lễ hội địa phương, để đảm bảo các sự kiện này diễn ra một cách an toàn, có trật tự.Mặt khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lúc 7 giờ sáng cùng ngày tiến hành rà soát tình hình khẩn cấp sau khi có báo cáo trong số những người tử vong tại thảm họa giẫm đạp Itaewon có cả người nước ngoài. Ngoại trưởng Park Jin đã chỉ thị thông báo khẩn cho Đại sứ quán của quốc gia đó tại Hàn Quốc, thực hiện các biện pháp cần thiết, duy trì cơ chế làm việc khẩn cấp ở toàn bộ các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài.