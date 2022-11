Chính giới Hàn Quốc bày tỏ sự thương tiếc và hợp tác khắc phục vụ thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đều đang đồng lòng bày tỏ sự thương tiếc về vụ thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) xảy ra vào tối ngày 29/10 vừa qua.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân sáng ngày 30/10 đã triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban đối sách khẩn cấp, bày tỏ lòng thương tiếc. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Chung Jin-suk bày tỏ không biết phải nói gì hơn trong tư cách là người chịu trách nhiệm của đảng và Chính phủ về an toàn và tính mạng của người dân. Ông Chung kêu gọi mọi người cùng chung tay khắc phục vụ thảm họa, dốc toàn lực điều trị cho những nạn nhân bị thương.Đảng sẽ phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân và phương án đề phòng, lập đối sách ứng phó, rà soát lại mạng lưới an toàn xã hội quốc gia. Đồng thời, đảng này cảm ơn phe đối lập đã hợp tác, tạm ngưng các hoạt động chính trị.Đảng Sức mạnh quốc dân đã hủy cuộc họp cấp cao với Chính phủ về vụ vỡ nợ liên quan tới công viên giải trí Legoland Korea (tỉnh Gangwon) dự kiến diễn ra trong chiều ngày 30/10, cũng như hoãn vô thời hạn công tác bầu thành viên Hội đồng đảng viên còn bỏ trống.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành sáng ngày 30/10 cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban tối cao đảng, cầu nguyện cho những nạn nhân tử vong trong vụ việc được an nghỉ. Chủ tịch đảng Lee Jae-myung cam kết sẽ tích cực hợp tác với Chính phủ, nỗ lực khắc phục vụ việc. Ông Lee cũng cho biết dù việc làm sáng tỏ nguyên nhân xảy ra thảm họa cũng quan trọng, nhưng giờ là thời điểm cần tập trung an ủi và chữa lành cho những nạn nhân.Đảng Dân chủ đồng hành đã thành lập tổ chức về đối sách trong nội bộ đảng nhằm khắc phụ vụ việc, và ban lãnh đạo đảng cũng đã tới thăm hiện trường vụ thảm họa vào chiều cùng ngày.Đảng Công lý chiều ngày 30/10 cũng tiến hành cuộc họp đối sách khẩn cấp, tuyên bố sẽ hợp tác với Chính phủ và chính giới trong vụ thảm họa lần này. Đảng Công lý đã hủy toàn bộ cách sự kiện ra mắt ban lãnh đạo đảng mới, cũng như đề xuất tổ chức cuộc họp của Đại diện các đảng tại Quốc hội để thảo luận về việc đảm bảo an toàn cho người dân.Trong ngày 31/10, nghị sĩ của các đảng cầm quyền và đối lập đã đến viếng và thắp hương tại các bàn thờ tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm họa, cùng chung nhận định trước mắt cần phải ưu tiên khắc phục thảm họa hơn là tranh cãi các vấn đề chính trị.Trong ngày 1/11, Ủy ban hành chính và an toàn tại Quốc hội dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp với Bộ Hành chính và an toàn, Cơ quan Cảnh sát và Cơ quan phòng cháy chữa cháy, để nghe báo cáo về vụ thảm họa giẫm đạp Itaewon.