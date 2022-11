Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ tối đa hơn 10.500 USD chi phí tang lễ cho mỗi nạn nhân thiệt mạng vụ thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 31/10 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về vụ thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon, khẳng định sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ những nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ việc.Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc Kim Seong-ho cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ cho gia quyến các nạn nhân tử vong chi phí tổ chức tang lễ tối đa 15 triệu won (10.557 USD).Ngoài ra, ông Kim cũng cho biết công tác phân bổ công chức chuyên trách của địa phương để hỗ trợ riêng cho từng gia quyến nạn nhân đã được hoàn tất. Các công chức sẽ được cử tới 31 nhà tổ chức tang lễ để hỗ trợ cho gia quyến.Đối với các trường hợp bị thương, chi phí điều trị trước mắt sẽ được chi trả bằng bảo hiểm y tế. Trường hợp bị thương nặng cũng sẽ được bố trí công chức phụ trách riêng.Chính phủ cũng nhất trí miễn giảm hoặc hoãn nộp thuế, cước điện thoại và tiền cứu hộ cho gia quyến và những người bị thương.Bàn thờ chung tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm họa sẽ được đặt tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 31/10 cho đến 5/11 để người dân đến viếng.Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước hạn chế tổ chức sự kiện, hội họp trong thời gian tưởng niệm toàn quốc về vụ thảm họa Itaewon từ nay cho tới thứ Bảy (5/11) tuần này.