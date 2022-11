Bài toán truy cứu trách nhiệm sau thảm họa giẫm đạp tại Itaewon

Photo : YONHAP News

Song song với quá trình khắc phục thảm họa giẫm đạp xảy ra ở phường Itaewon (quận Yongsan, Seoul) đêm ngày 29/10 gây thương vong lớn về người, một bài toán đang đặt ra là việc truy cứu những người chịu trách nhiệm về thảm họa này.Trước tiên, sẽ cần tới công tác kiểm chứng chuyên môn trong một khoảng thời gian dài để làm sáng tỏ nguyên nhân cụ thể dẫn tới thảm họa. Dự kiến việc làm rõ mối quan hệ "nhân-quả" cụ thể trong thảm họa xảy ra do dòng người chen chúc, xô đẩy để rồi bị ngã đè, giẫm đạp lên nhau trong một con hẻm nhỏ sẽ không hề dễ dàng.Mỗi một quán rượu ở khu vực Itaewon lại tổ chức tiệc tùng tự phát riêng lẻ trong đêm hôm đó, trong khi thảm họa lại xảy ra ở không gian đường phố bên ngoài, nên khó truy cứu trách nhiệm của một chủ thể cụ thể.Cơ quan Cảnh sát đã lập ra Ban điều tra trực thuộc Sở Cảnh sát quận Yongsan. Nhóm điều tra chuyên trách gồm 105 người, trong đó có Đội trưởng Đội điều tra trọng án Sở Cảnh sát thành phố Seoul.Từ lúc 2 giờ chiều ngày 31/10, Sở Cảnh sát thành phố Seoul phối hợp với Viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc tiến hành công tác giám định chung. Nhóm giám định gồm hơn 40 người sẽ tập trung làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn tới thảm kịch, quá trình dòng người đổ dồn về con hẻm cạnh khách sạn Hamilton cùng một lúc và lý do không thể thoát ra ngoài.Trọng tâm của việc điều tra là làm rõ liệu có ai cố ý đẩy dòng người hay không, và có công trình nào làm hẹp đi độ rộng của con đường một cách trái phép hay không.Cảnh sát sẽ căn cứ vào kết quả phân tích các video quay tại hiện trường, để làm rõ toàn bộ quá trình diễn ra thảm họa giẫm đạp. Những người có mặt tại hiện trường, các quán rượu xung quanh, chính quyền thành phố Seoul và quận Yongsan, lực lượng cảnh sát, đều có thể trở thành đối tượng trong cuộc điều tra này.Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát cũng sẽ tập trung xác định các biện pháp an toàn đã được thực hiện một cách phù hợp hay không; đồng thời đối phó cứng rắn với các hành vi phát tán tin đồn sai sự thật trên mạng, làm rò rỉ thông tin cá nhân, tổn hại danh dự của các nạn nhân.Viện Kiểm sát tối cao cũng lập ra Ủy ban đối sách khắc phục sự cố, đẩy nhanh triển khai quy trình xác định danh tính, khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, do không có quyền hạn điều tra đối với các tai nạn gây thương vong lớn về người, nên Viện Kiểm sát dự kiến sẽ triển khai nhanh công tác điều tra bổ sung và các nghiệp vụ xin lệnh của Tòa án đối với kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát.