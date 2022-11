Phân tích nguyên nhân xảy ra thiệt hại lớn trong vụ giẫm đạp tại khu phố Itaewon

Photo : YONHAP News

Nguyên nhân chính của vụ thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon ở quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc trong đêm ngày 29/10 gây thiệt hại lớn về người bị chỉ ra là do một lượng người quá đông chen chúc nhau trong một con hẻm dốc và hẹp.Khu vực xảy ra vụ việc là một con hẻm hẹp và dốc, nằm sát bên hông khách sạn Hamilton, nối từ Phố ẩm thực quốc tế phía sau khách sạn đến cửa ra số 1 ga tàu điện ngầm Itaewon. Phía trên tập trung nhiều nhà hàng và quán rượu, phía dưới lại gần cửa vào ga tàu điện ngầm và đường cái lớn nên con hẻm này rất nhộn nhịp người qua lại.Con hẻm có chiều rộng 3,2m, chỉ 5-6 người trưởng thành dàn hàng ngang đi qua là đã chật kín. Tổng chiều dài của hẻm chỉ 40m, hầu hết những nạn nhân tử vong trong vụ giẫm đạp thảm khốc đều tập trung ở đoạn 5,7m. Và đã có hơn 150 người đã phải bỏ mạng trong không gian chật hẹp 18,24m² của con hẻm.Độ dốc của hẻm cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Theo bản đồ do chính quyền thành phố Seoul cung cấp, phía cửa ra vào số 1 của ga điện ngầm Itaewon có độ cao 51,4m, càng đi về phía trên càng dốc lên tới 56m, chênh lệch độ cao ở đầu và cuối hẻm là 5m. Góc nghiêng của hẻm là 6 độ, độ dốc lớn. Hơn nữa, một bên của hẻm là bức tường cao của khách sạn Hamliton, tạo ra không gian khép kín khiến hàng nghìn người mắc kẹt, chỉ cần một ai đó ngã thì sẽ dẫn đến tình trạng ngã dây chuyền. Nhiều yếu tố xấu kết hợp đã gây ra một vụ thảm họa với quy mô thiệt hại lớn về người.Ngoài ra, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác cứu nạn do lượng người tập trung quá đông. Lực lượng cứu nạn đã cố gắng kéo nạn nhân bị đè ở phía dưới nhưng không được do nhiều lớp người ngã chồng chất vào nhau. Thêm vào đó là lực lượng hồi sức tim phổi (CPR) cho gần 300 người ngừng tim, khó thở cũng thiếu trầm trọng, dù đã có sự hỗ trợ của cả người dân ngay tại hiện trường.