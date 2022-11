Sản xuất, tiêu dùng, đầu tư đồng loạt giảm trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/10 công bố sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 giảm 0,6% so với tháng 8, xu hướng giảm ba tháng liên tiếp kể từ tháng 7.Sản xuất công nghiệp giảm có nguyên nhân lớn là do sản xuất chíp bán dẫn giảm hơn 4%, ảnh hưởng từ nhu cầu trên toàn cầu giảm và biện pháp phong tỏa của Trung Quốc. Thêm vào đó còn vì sản xuất kim loại cơ bản giảm hơn 15% do ảnh hưởng từ cơn bão Hinnamnor khiến nhà máy thép Posco phải dừng hoạt động.Chỉ số bán lẻ, thể hiện tình hình tiêu dùng, giảm 1,8% trong tháng 9. Giá tiêu dùng đã giảm 5 tháng liên tiếp từ tháng 3 năm nay, sau đó tăng trở lại vào tháng 8, nhưng lại giảm trong tháng 9. Cục Thống kê phân tích tiêu dùng giảm là do doanh số dược phẩm liên quan tới COVID-19 giảm, doanh số quần áo giảm do thời tiết năm nay ấm hơn mọi năm.Đầu tư thiết bị tháng 9 cũng giảm 2,4% so với tháng 8 do nhập khẩu máy móc chíp bán dẫn giảm. Như vậy là cả ba chỉ số sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều đồng loạt giảm trong tháng 9, hai tháng sau lần đồng loạt giảm vào tháng 7.Cục Thống kê phân tích khi nhu cầu trong nước được điều chỉnh thì cả sản xuất và tiêu dùng đều bị giảm, đà hồi phục kinh tế yếu đi.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,1 điểm so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,1 điểm, tiếp tục xu hướng giảm ba tháng liên tiếp.Chính phủ Hàn Quốc lo ngại trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang ngày càng trở nên bất ổn, tình hình giá cả tăng cao và đà hồi phục xuất khẩu kém sẽ có thể gây ra gánh nặng lớn tới nền kinh tế trong nước thời gian tới.