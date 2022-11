Ba Lan chọn Westinghouse của Mỹ làm nhà thầu xây dựng giai đoạn đầu nhà máy điện nguyên tử

Photo : YONHAP News

Thông qua tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 28/10 (giờ địa phương) cho biết sau cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm, hai bên đã quyết định chọn công nghệ an toàn của công ty điện lực Westinghouse (Mỹ) cho dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Ba Lan.Quyết định trên đã khiến Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) gặp phải khó khăn hơn trong cuộc cạnh tranh đấu thầu dự án trên của Ba Lan.Bộ trưởng Năng lượng Granholm cho biết đã nắm được thông tin về việc Ba Lan công bố chọn Westinghouse làm nhà thầu giai đoạn đầu để xây dựng nhà máy điện nguyên tử quy mô lớn 40 tỷ USD, khẳng định về việc tăng cường phối hợp giữa hai nước trong vấn đề an ninh năng lượng.Ba Lan đã đưa ra quyết định trên trong bối cảnh những bất ổn an ninh đang ngày càng gia tăng ở khu vực Đông Âu sau khi Nga xâm lược Ukraine.Phó Thủ tướng Ba Lan Jacek Sasin đã gặp gỡ Bộ trưởng Granholm trong chuyến thăm Mỹ gần đây. Trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng để ngỏ khả năng cao là Westinghouse sẽ thắng thầu dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử của Ba Lan.Dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới của Ba Lan là dự án xây dựng 6 lò phản ứng nước nhẹ áp lực có quy mô công suất 6-9 GW (gigawatt). Trong đó, Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc, công ty điện lực Westinghouse của Mỹ và tập đoàn điện lực EDF của Pháp nộp đơn cạnh tranh gói thầu.Xét trên lập trường của Hàn Quốc, có thể nói Seoul đành phải nhượng bộ dự án này cho Mỹ vì vấn đề an ninh, dù đã nỗ lực trong suốt thời gian qua để giành được đơn thầu. Mặt khác, tranh cãi về việc Mỹ phân biệt đối xử với xe ô tô nhập khẩu của Hàn Quốc trong Luật giảm lạm phát (IRA). Thêm vào đó, Westinghouse gần đây còn kiện Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc lên Tòa án liên bang Mỹ về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty này.Tuy nhiên, theo Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ, khả năng cao Westinghouse và Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng nhau trong giai đoạn đầu xây dựng nhà máy điện nguyên tử của Ba Lan.