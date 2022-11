Dân số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc giảm hai năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 31/10 công bố "Tình hình dân số người nước ngoài tại các địa phương năm 2021", dựa theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở của Cục Thống kê quốc gia.Tính đến ngày 1/11/2021, dân số người nước ngoài cư trú trong nước đạt 2.134.569 người, giảm 21.848 người (1%) so với năm trước, hai năm giảm liên tiếp sau lần đầu giảm vào năm 2020, kể từ khi có số liệu thống kê liên quan vào năm 2006.Trong đó, có 1.649.967 người không mang quốc tịch Hàn Quốc, chiếm 77,3%, sau đó tới người nhập tịch Hàn Quốc là 210.880 người (9,9%). Ngoài ra còn có 273.722 người (12,8%) là con cái sinh ra bởi người nước ngoài.Số người không mang quốc tịch Hàn Quốc giảm 2,7% so với năm 2020, nhưng số người nhập tịch Hàn Quốc lại tăng 5,9%. Con em của người nước ngoài cũng tăng 4,6%.Trong số những người không mang quốc tịch Hàn Quốc, số người là người lao động nước ngoài giảm 13,2%, ảnh hưởng lớn tới tổng dân số người nước ngoài. Ngược lại, du học sinh tăng 9,8%, khôi phục lại ngưỡng năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19. Kiều bào Hàn Quốc mang quốc tịch nước ngoài tăng 6,8%, có xu hướng tiếp tục tăng.Xét theo tỉnh thành, 33,5% dân số người nước ngoài sống ở tỉnh Gyeonggi, 20% ở thủ đô Seoul, 6,3% ở thành phố Incheon, 5,8% ở tỉnh Nam Chungcheong, 5,8% ở tỉnh Nam Gyeongsang.Có 86 khu vực tập trung đông người nước ngoài, nơi có dân số người ngoại quốc chiếm trên 5% tổng dân số tại khu vực đó, trong đó tỉnh Gyeonggi có 23 nơi, thủ đô Seoul 17 nơi, tỉnh Nam Gyeongsang 8 nơi, tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Gýeongsang mỗi tỉnh 7 nơi.Bộ Hành chính và an toàn cho biết nối tiếp năm ngoái, người lao động nước ngoài năm nay giảm mạnh, gây lo ngại thiếu nhân lực nghiêm trọng tại các địa phương. Bộ Hành chính và an toàn sẽ phối hợp với các ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương để tiếp tục hỗ trợ người nước ngoài ổn định, hòa nhập cuộc sống tại địa phương.Từ năm 2006, Bộ Hành chính và an toàn tiến hành công bố tài liệu "Tình hình dân số người nước ngoài tại các địa phương" để làm tài liệu tham khảo khi lập chính sách ổn định cuộc sống cho người nước ngoài tại các cơ quan hành chính trung ương và chính quyền địa phương.Trong tài liệu thống kê này, dân số người nước ngoài được định nghĩa là người có gốc nhập cư, bản thân mang quốc tịch nước ngoài, hoặc có ít nhất một bố hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài ngay từ khi khi sinh ra hoặc ở thời điểm hiện tại.