Tạp chí National Geographic chọn Busan là thành phố du lịch tuyệt vời nhất năm 2023

Photo : YONHAP News

Tạp chí địa lý nổi tiếng toàn cầu National Geographic chuyên khám phá các di sản thiên nhiên và văn hóa do Hiệp hội địa lý quốc gia Mỹ xuất bản đã chọn thành phố Busan của Hàn Quốc là "thành phố văn hóa bậc nhất thế giới đáng để du lịch năm 2023".National Geographic ngày 31/10 (giờ địa phương) đã công bố trên trang chủ danh sách các điểm đến du lịch toàn cầu năm 2023, trong đó xếp Busan vào "Top 25 điểm du lịch và trải nghiệm tuyệt vời đến kinh ngạc" (25 breathtaking places and experiences for 2023).Danh sách này được chia làm 5 hạng mục gồm "Văn hóa" (Culture), "Thiên nhiên" (Nature), "Phiêu lưu" (Adventure), "Gia đình" (Family) và "Cộng đồng" (Community). Trong đó, Busan được chọn là một trong 5 thành phố ở hạng mục "Văn hóa", là "nơi có thể đắm mình trong lịch sử và di sản văn hóa".Trang tạp chí Mỹ giới thiệu Busan là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, là thành phố cảng lớn nhất tràn đầy sức sống sáng tạo. Tại đây, du khách cũng có thể trải nghiệm làn sóng K-pop. Ngoài ra, Busan cũng là nơi tổ chức thường niên "Liên hoan phim quốc tế Busan", liên hoan phim lớn nhất trong khu vực châu Á.Bên cạnh đó, Busan là nơi có phong cảnh núi non và bờ biển xinh đẹp, có con sông Nakdong dài nhất Hàn Quốc chảy qua, với khu vực cửa sông là nơi sinh sống của nhiều loài chim hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.