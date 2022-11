Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo lập đối sách an toàn với các sự kiện tự phát

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp với Thủ tướng Han Duck-soo vào ngày 31/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol một lần nữa chỉ thị về việc điều tra triệt để, làm rõ nguyên nhân dẫn tới thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon và công khai kết quả điều tra một cách minh bạch.Tổng thống cũng chỉ đạo hoàn thiện những lỗ hổng chế độ lộ ra sau thảm kịch lần này, áp dụng hệ thống phòng ngừa sự cố và quản lý an toàn, lập quy định về các biện pháp kiểm soát khẩn cấp đối với phương tiện và con người ở cả những sự kiện tự phát không có đơn vị tổ chức.Chỉ đạo trên của Tổng thống được cho là đã phản ánh ý kiến dư luận cho rằng trong khi các sự kiện có đơn vị tổ chức phải lập kế hoạch quản lý an toàn thì những các sự kiện tự phát như Halloween lại không hề có quy định riêng, chính điều này đã gây ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon đêm ngày 29/10.Dù vậy, dự kiến quá trình lập hướng dẫn quản lý an toàn với những sự kiện tự phát sẽ tốn khá nhiều thời gian, do còn nhiều hạng mục cụ thể cần quyết định, như với những sự kiện tự phát tập trung bao nhiêu người thì Chính phủ sẽ trực tiếp quản lý.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ cần thu thập ý kiến các tiểu thương khu vực để phân tích những khu vực nào sẽ tập trung đông người, vào thời gian nào. Tiếp đó, Chính phủ sẽ phải nắm bắt các con hẻm nhỏ hoặc các khu vực chật hẹp, để thảo luận về phạm vi quản lý.Tại Hội nghị đối sách hệ thống an toàn do Tổng thống trực tiếp chủ trì cũng đang thảo luận nội bộ về vấn đề này. Một quan chức chủ chốt trong Văn phòng Tổng thống cho biết Chính phủ sẽ sớm tổ chức một cuộc họp rà soát toàn bộ hệ thống an toàn, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các sự cố gây thương vong về người.Mặt khác, chủ trì cuộc họp Nội các vào sáng ngày 1/11, Tổng thống Yoon Suk-yeol tiến tục chỉ thị về việc lập đối sách thực chất nhằm đảm bảo an toàn và tính mạng cho người dân, thay vì chỉ đối phó, rà soát một cách hình thức.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhấn mạnh cần thiết nghiên cứu và phát triển một cách hệ thống về việc quản lý các sự kiện tập trung đông người, không chỉ tại các ngõ hẻm mà còn tại cả các sân vận động, nơi biểu diễn. Cần phát triển công nghệ kiểm soát đám đông bằng cách tích cực vận dụng công nghệ cao như máy bay mini không người lái (drone), đồng thời hoàn thiện chế độ cần thiết.