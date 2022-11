Giá nguyên liệu muối kimchi bán tại siêu thị lớn tăng 12,7% so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Trung tâm nghiên cứu giá cả Hàn Quốc (KPRC) đã tiến hành khảo sát giá cả 15 loại nguyên liệu muối kimchi Kimchang tại các siêu thị lớn và chợ đầu mối truyền thống ở 6 thành phố lớn trên cả nước trong hai ngày 27-28/10 vừa qua.Theo đó, giá nguyên liệu muối kimchi mua tại siêu thị lớn tăng 12,7%, mua tại chợ đầu mối truyền thống tăng 1,4% so với năm ngoái.Cụ thể, nếu xét theo tiêu chuẩn hộ gia đình 4 thành viên, giá nguyên liệu muối kimchi bình quân mua tại chợ đầu mối truyền thống là 360.450 won (252,9 USD), trong khi mua ở các siêu thị lớn là 473.090 won (332,04 USD).Bình quân giá trên toàn quốc của 16 bắp cải thảo là 74.600 won (52,33 USD) nếu mua tại chợ đầu mối truyền thống, giảm 9,2% so với năm ngoái; và 63.750 won (44,71 USD) nếu mua tại siêu thị lớn, tăng 25,7% so với một năm trước.Nhờ đảm bảo số lượng thông qua hợp đồng canh tác ký kết trước và mở rộng cơ sở phân phối mà cải thảo là mặt hàng duy nhất có giá cả cạnh tranh tốt nhất trong số 15 nguyên liệu muối kimchi.Giá củ cải vẫn duy trì mức giá cao do canh tác kém vì lượng mưa ít. Củ cải (thu· 11 củ) bán tại chợ đầu mối truyền thống là 27.500 won (19,3 USD), tăng 42,9%; bán tại siêu thị lớn là 28.760 won (20,18 USD), tăng vọt 73,5% so với năm ngoái.Tỏi đã bóc vỏ bán tại chợ đầu mối truyền thống là 26.250 won (18,42 USD) cho 2,5 kg; còn tại siêu thị lớn là 34.910 won (24,5 USD), tăng lần lượt 7% và 14,3% so với một năm trước.Giá muối cũng tăng so với năm ngoái do diện tích ruộng muối giảm bởi các dự án mới và điều kiện thời tiết xấu. Giá của 7 kg muối hột bán tại chợ truyền thống tăng 3,7% so với năm ngoái, lên 12.140 won (8,52 USD); giá tại siêu thị lớn cũng tăng 7,7% lên 30.160 won (21,16 USD). Giá 2 kg muối tinh tại chợ truyền thống tăng 16,5% và tại siêu thị lớn cũng tăng 8,8%.Ớt bột được bán tại chợ truyền thống với giá 92.380 won (64,85 USD) cho 3 kg; còn tại siêu thị lớn là 143.480 won (100,72 USD).Chênh lệch giá cả giữa chợ đầu mối truyền thống và siêu thị lớn đối với muối hột là 59,7%, ớt bột là 35,6%, tỏi bóc vỏ là 24,8%; cho thấy giá bán tại chợ vẫn rẻ hơn. Tuy nhiên, đợt khảo sát lần này vẫn chưa phản ánh các sự kiện giảm giá cho mùa muối kimchi Kimchang năm nay của các siêu thị lớn.KPRC cho biết các đơn vị phân phối đều đang có kế hoạch khuyến mãi đa dạng cho mùa muối kimchi Kimchang sắp tới, nên cơ quan này sẽ tiến hành khảo sát và công bố giá cả nguyên liệu muối kimchi mỗi tuần.