Cán cân thương mại tháng 10 thâm hụt 6,7 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 10 vừa qua đạt 52,48 tỷ USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch nhập khẩu đạt 59,18 tỷ USD, tăng 9,9%.Theo đó, cán cân thương mại của Hàn Quốc trong tháng 10 thâm hụt 6,7 tỷ USD, đà thâm hụt tháng thứ 7 liên tiếp kể từ tháng 4 vừa qua, xu hướng thâm hụt trong thời gian lâu nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997. Đây là quy mô thâm hụt lớn thứ hai từ trước tới nay, sau mức thâm hụt lớn kỷ lục 9,39 tỷ USD ghi nhận vào tháng 8 vừa qua.Quy mô thâm hụt thương mại lũy kế kể từ đầu năm đến nay đã vượt hơn 30 tỷ USD. Ước tính cán cân thương mại năm nay sẽ lần đầu thâm hụt sau 14 năm.Đặc biệt, xuất khẩu đã quay lại xu thế giảm sau khi duy trì đà tăng liên tục 23 tháng kể từ tháng 10 năm 2020.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân tích nguyên nhân là do thị trường nhập khẩu của Trung Quốc, đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, bị thu hẹp; giá chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực, cũng giảm; và do hiệu ứng cơ sở từ việc kim ngạch xuất khẩu tháng 10 năm ngoái ghi nhận mức cao kỷ lục.Tình hình kinh tế thế giới trì trệ đã khiến xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 17,4%, xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu cũng giảm 25,5%. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã giảm hơn 15%.Nhập khẩu vẫn duy trì đà tăng, tập trung vào các mặt hàng năng lượng. Kim ngạch nhập khẩu khí gas, dầu thô và than đá trong tháng 10 đã tăng 4,6 tỷ USD (42%) so với cùng kỳ năm ngoái, do giá dầu quốc tế tăng.Chính phủ nhận định tình hình xuất nhập khẩu sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới do giá năng lượng tăng cao, lãi xuất tăng, nhu cầu trì trệ. Chính phủ sẽ huy động mọi biện pháp để nâng cao tiềm lực xuất khẩu, xúc tiến phương án tiết kiệm năng lượng tại các cơ quan Nhà nước.