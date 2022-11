Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo sáng ngày 1/11 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, thảo luận phương án khắc phục thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul).Chính phủ nhất trí sẽ hỗ trợ tư vấn tâm lý và điều trị thông qua trung tâm sức khỏe tinh thần ở thành phố Seoul và Trung tâm sang chấn tâm lý quốc gia cho gia quyến người đã khuất, người bị thương trong thảm họa và cả người dân thường.Xét đến việc đối tượng học sinh nhỏ tuổi chịu thiệt lớn trong thảm họa lần này, Chính phủ đã đưa ra đối sách nhằm tăng cường mạnh mẽ về giáo dục an toàn.Thủ tướng Han cam kết sẽ lập phương án tăng cường giáo dục an toàn, trong đó có nội dung về quy tắc an toàn tại những nơi tập trung đông người, và tiến hành công tác giáo dục an toàn một cách thực chất.Chính phủ cũng sẽ tìm kiếm các phương án khoa học, thiết lập hệ thống quản lý an toàn, đề phòng xảy ra các tai nạn do tập trung đông người, để có thể áp dụng vào các sự kiện tập thể tự phát mà không có đơn vị tổ chức, tham khảo thêm các trường hợp tương tự ở nước ngoài.Tổng thống Yoon Suk-yeol sáng ngày 1/11 đã chủ trì cuộc họp Nội các tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, nghe báo cáo từ các ban ngành Chính phủ về các biện pháp khắc phục thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon. Trước đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị phải hoàn thiện những điểm còn thiếu sót về mặt chế độ, được rút ra từ thảm họa đau thương này.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Yoon quyết định sẽ không tiến hành họp báo ngắn đầu giờ hàng ngày trong thời gian tưởng niệm quốc gia các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon.